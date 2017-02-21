Три крупнейшие державы мира – «большая тройка» – должны собраться вместе и создать новый мировой порядок, - Караганов, политолог

CA-NEWS (CA) - Новый мировой порядок уже виднеется на горизонте. Этот порядок может оказаться более стабильным и организованным, чем когда-либо был «Американский мир» (Pax Americana). Одной из опор этого порядка будет Россия.

Взаимное гарантированное сдерживание

Сергей Караганов – декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ (Москва); почетный председатель российского Совета по внешней и оборонной политике.

Project Syndicate, 2017

МОСКВА – Деградация качества управления в системе международных отношений сегодня стала актуальной темой, и для этого есть все основания. Фундамент мирового порядка, основанного на правилах, разваливается, а базовые нормы международного поведения и приличия оказываются отброшены. Судя практически по всем параметрам, мы живём в опасном – даже предвоенном – мире.

Отношения России с Евросоюзом и с его ближайшим союзником – США – отличает всё большая хрупкость. Попыткой справиться с изменением расстановки сил в Европе стало восстановление военно-политической границы между НАТО и Россией – на этом раз примерно в 600 милях (965 км) к востоку от границы, существовавшей во времена Холодной войны. Но такой подход создал новые угрозы, особенно если вспомнить о собственной хрупкости ЕС, и вряд ли он окажется успешным.

В более широком смысле, однополярный мировой порядок с Соединёнными Штатам в качестве гегемона уходит в прошлое. Этот порядок был далёк от идеала. Более того, он являлся источником крупномасштабных беспорядков, и не в последнюю очередь из-за участия Америки в смене режимов в дальних и ближних государствах. Примером ошибочности этого подхода является нарастающий хаос на Ближнем Востоке.

Тем не менее, вызывает озабоченность вопрос, а что именно придёт на смену американо-центричному порядку, не говоря уже о трудностях переходного периода. Данные тревоги усиливаются из-за серьёзных политических изменений, происходящих во многих развитых странах, включая собственно США. Неспособность умеренных сил истеблишмента понять и соответствующим образом отреагировать на силы, которые сейчас движут миром (начиная с дигитализации и заканчивая глобализацией), привела к возникновению управленческого вакуума, который теперь уступает место вакууму моральному и интеллектуальному.

Однако есть основания полагать, что новый мировой порядок уже виднеется на горизонте. Этот порядок может оказаться более стабильным и организованным, чем когда-либо был «Американский мир» (Pax Americana). Одной из опор этого порядка будет Россия.

Потеряв все имевшиеся ранее надежды на создание справедливого и стабильного мирового порядка мирным путём, Россия занялась восстановлением жёсткой силы (hard power). Она применила эту силу, во-первых, для прекращения расширения НАТО на территории, которые Россия считает жизненно важными для своей безопасности. Тем самым, ей удалось предотвратить полномасштабную войну, которую неизбежно должно было вызвать подобное расширение. А, во-вторых, – для предотвращения очередной незаконной попытки Запада произвести смену режима, на этот раз в Сирии (где Россия продемонстрировала и свою военную мощь, и дипломатическое мастерство).

Своими действиями Россия уменьшила чувство непобедимости Запада, который, будучи им преисполнен, вёл после окончания Холодной войны политику, провоцировавшую международные конфликты и подрывавшую его собственный моральный авторитет и мягкую силу. В этом смысле Россия восстановила свою роль балансирующего фактора внутри мирового порядка. (Обоснованные или нет, но обвинения России в том, что она смогла с помощью кибер-тактики и пропаганды ослабить западные институты, и даже американскую демократию, лишь подкрепляют данное мнение).

Чувство непобедимости Запада оспаривается уже и в самих странах Запада, примером чему стали нарастающие политические проблемы истеблишмента и элит, которые отвечали за стратегическую повестку дня после окончания Холодной войны. Идеологическая победа, которая им досталась после гибели СССР, оказалась невечной.

Для России сегодня эта ситуация должна послужить предупреждением. Кажется, что страна сейчас находится на «правильной стороне истории» (чего нельзя было сказать об СССР), но подобный триумфализм является ошибкой. Не бывает «конца истории». И даже самый решительно настроенный участник не может построить стабильный, мирный, устойчивый глобальный порядок в одиночку.

Именно поэтому я считаю хорошей новостью то, что Россия и Китай начали работать над строительством более крепких партнёрских отношений. И именно поэтому необходимо решать проблему недоверия между Россией и США, которые, несмотря на потерю гегемонию, остаются ключевым геополитическим игроком.

Три крупнейшие державы мира – «большая тройка» – должны собраться вместе и выработать условия мирного перехода к новому, более стабильному мировому порядку. Эта идея не нова. В той или иной форме создать большую тройку уже предлагали Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский. Трёхсторонние механизмы, прежде всего, позволят снизить напряжённость в двусторонних отношениях.

Ключом к успеху сегодня будет отказ от излишней зацикленности на соглашениях о контроле над вооружениями, которые неоднократно доказывали своё бессилие. Вместо этого следует начать трудный, но критически важный трёхсторонний диалог о том, как можно повысить международную стратегическую стабильность. Все элементы безопасности, начиная с ядерного оружия и заканчивая вопросами кибер-безопасности и политики, следует рассматривать с точки зрения конечной цели – укрепление взаимного, многостороннего сдерживания.

Со временем тройка может быть расширена за счёт других реальных, суверенных участников, которые войдут в этот новый «концерт наций». Последний такой концерт, возникший в XIX веке, обеспечивал относительный мир и впечатляющий прогресс на протяжении почти целого столетия, хотя в конечном итоге эта система и потерпела крах. Концерт наций XXI века мог бы иметь аналогичный эффект, но при этом он должен опираться на многостороннее взаимное ядерное сдерживание.

Новый мировой порядок уже начинает формироваться. Однако этот процесс идёт пока очень медленно, хаотично, он полон рисков. В это опасное время мы должны вспомнить о том, как мы смогли выжить в предыдущий опасный период. Сегодня, как и во времена Холодной войны, взаимное сдерживание поможет спасти мир.

Статья переведена с оригинала на английском языке.