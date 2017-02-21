Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета безопасности

- Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета безопасности, сообщает пресс-служба Акорды.

Открывая заседание, Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким 7 военнослужащих, погибших в ходе военных учений в Жамбылской области.

В повестку заседания Совета безопасности были внесены итоги реализации Стратегии национальной безопасности РК, военно-технической политика, меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения выставки EXPO-2017.

Нурсултан Назарбаев отметил, что за прошедший период, благодаря усилиям компетентных государственных органов в Казахстане обеспечены внешняя безопасность и внутриполитическая стабильность.

"Несмотря на кризисные явления в мировой экономике и трудности в отечественной экономике, макроэкономические показатели удалось удержать на приемлемом уровне. Проведенный анализ внутренних, региональных и глобальных процессов позволил выявить наиболее вероятные риски, вызовы национальной безопасности на предстоящий период. В настоящее время в стране обсуждаются цели и задачи, обозначенные в Послании народу Казахстана, предложенные политические и конституционные реформы, которые в целом, находят поддержку среди населения республики", - сказал Назарбаев.

Также президент Казахстан подчеркнул первостепенность задачи противостояния экстремистским и террористическим актам, угроза проявления которых сохраняет свою актуальность.

Президентом был поставлен ряд задач перед государственными органами по обеспечению национальной безопасности в других сферах и направлениях.