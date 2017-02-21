В Узбекистане появятся 10-тысячные банкноты (фото купюр)

CA-NEWS (UZ) - Центральный банк Узбекистана выпустит банкноты достоинством 10 тысяч сумов, сообщает Газета.uz.

Центральный банк Узбекистана выпустит в обращение новые банкноты номиналом 10 тысяч сумов, подтвердил изданию ряд источников в Центробанке и в правительстве.

С утра 21 февраля в социальных сетях распространилась копия постановления Сената Олий Мажлиса о вводе новых денежных билетов. Такой документ на самом деле подписан, отметили источники.

Точная дата ввода новых купюр в обращение пока неизвестна. Изображение новой банкноты и ее описание должны быть опубликованы в скором времени.

На данный момент номинал крупнейшей купюры национальной валюты составляет 5000 сумов, она была выпущена с 1 июля 2013 года.

Отметим, что купюра достоинством в 5 тыс.сум равна по рыночному курсу $0,72.