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  21 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане появятся 10-тысячные банкноты (фото купюр)

CA-NEWS (UZ) - Центральный банк Узбекистана выпустит банкноты достоинством 10 тысяч сумов, сообщает Газета.uz.

Центральный банк Узбекистана выпустит в обращение новые банкноты номиналом 10 тысяч сумов, подтвердил изданию ряд источников в Центробанке и в правительстве.

С утра 21 февраля в социальных сетях распространилась копия постановления Сената Олий Мажлиса о вводе новых денежных билетов. Такой документ на самом деле подписан, отметили источники.

Точная дата ввода новых купюр в обращение пока неизвестна. Изображение новой банкноты и ее описание должны быть опубликованы в скором времени.

На данный момент номинал крупнейшей купюры национальной валюты составляет 5000 сумов, она была выпущена с 1 июля 2013 года.

Отметим, что купюра достоинством в 5 тыс.сум равна по рыночному курсу $0,72.

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Комментарии (5)
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Нет аватара
Tashkentec
16:44, 21 февраля 2017
Да, узбекистанцы реальные миллионеры! ))) Одна буханка серого хлеба стоит 650 сум, коробок спичек 100 сум, проезд в общественном транспорте 1200 сум...Идеальным решением было бы провести деноминацию как в России и Беларуси, к примеру. Таскать с собой пачки денег очень неудобно, но что делать...
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eswed
16:15, 21 февраля 2017
хлеб сколько стоит то?
узбекистану нужно или нули сбрасывать или банкоматы с более емкими купюрохранилищами устанавливать...
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Chyngyzbayke
16:08, 21 февраля 2017
Интересно а что можно купить на 10000 сум?
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talaschanin
13:53, 21 февраля 2017
1 доллар стоит 7000 сумов?
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newlive90
13:51, 21 февраля 2017
)))))в Узбекистане каждый миллионер
кто есть кто
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