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  21 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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The Guardian рассказала, что немецкая кинозвезда 40-х годов была советской шпионкой

CA-NEWS (CA) - Одна из самых известных и любимых в Германии актрис послевоенного времени Марика Рёкк (Marika Rökk) была советской шпионкой, пишет газета ​The Guardian со ссылкой на недавно рассекреченные документы Организации Гелена, впоследствии преобразованной в Федеральную разведывательную службу ФРГ (БНД).

Рёкк подозревали в связи с нацистским режимом и даже на два года запрещали сниматься в кино после окончания Второй мировой войны.

По данным издания, на КГБ работал также и муж актрисы, режиссер Георг Якоби. Рёкк, как указывает газета, мог завербовать ее менеджер Ханс Хоффмайстер. О том, какую информацию передавали в Москву кинозвезды и какие задачи выполняли, не сообщается.

The Guardian также отмечает, что актрису и ранее подозревали в шпионаже, но не на СССР, а на разведку Третьего рейха. В обнаруженных сейчас документах говорится о связи Рёкк с разведывательной группой советского разведчика Яна Черняка, передавшего Москве копию плана «Барбаросса» и плана наступления фашистских войск под Курском.

В 1944 году Рёкк исполнила главную роль в музыкальной комедии «Девушка моей мечты», поставленной Якоби. Эта картина демонстрировалась в послевоенное время в советском прокате и была очень популярна среди жителей СССР.

Рёкк сыграла более чем в 40 фильмах, в числе которых «Фрегола», «Дитя Дуная» и «Королева чардаша». Она скончалась в 2004 году в австрийском Бадене в возрасте 90 лет.

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