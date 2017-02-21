The Guardian рассказала, что немецкая кинозвезда 40-х годов была советской шпионкой

- Азия и мир, общество
- 13:37, 21 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Одна из самых известных и любимых в Германии актрис послевоенного времени Марика Рёкк (Marika Rökk) была советской шпионкой, пишет газета The Guardian со ссылкой на недавно рассекреченные документы Организации Гелена, впоследствии преобразованной в Федеральную разведывательную службу ФРГ (БНД).
Рёкк подозревали в связи с нацистским режимом и даже на два года запрещали сниматься в кино после окончания Второй мировой войны.
По данным издания, на КГБ работал также и муж актрисы, режиссер Георг Якоби. Рёкк, как указывает газета, мог завербовать ее менеджер Ханс Хоффмайстер. О том, какую информацию передавали в Москву кинозвезды и какие задачи выполняли, не сообщается.
The Guardian также отмечает, что актрису и ранее подозревали в шпионаже, но не на СССР, а на разведку Третьего рейха. В обнаруженных сейчас документах говорится о связи Рёкк с разведывательной группой советского разведчика Яна Черняка, передавшего Москве копию плана «Барбаросса» и плана наступления фашистских войск под Курском.
В 1944 году Рёкк исполнила главную роль в музыкальной комедии «Девушка моей мечты», поставленной Якоби. Эта картина демонстрировалась в послевоенное время в советском прокате и была очень популярна среди жителей СССР.
Рёкк сыграла более чем в 40 фильмах, в числе которых «Фрегола», «Дитя Дуная» и «Королева чардаша». Она скончалась в 2004 году в австрийском Бадене в возрасте 90 лет.