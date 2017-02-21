В Улан-Баторе стартовал очередной инвестиционный форум

CA-NEWS (MNG) - В гостинице Шангри-ла 20 февраля начал свою работу третий по счёту Улаанбаатарский инвестиционный форум, призванный укрепить сотрудничество «государство-частный сектор», сообщает Монцамэ.

Открывая форум глава столичной администрации и мэр Улаанбаатара С.Батболд отметил, что 2017 год объявлен Годом правовой реформы. Затем он подчеркнул, что в этом году на инвестиционные работы столица потратит около 677 млрд. тугриков.

По его словам, в 2017 году Улаанбаатар планирует осуществить ряд важных работ по развитию. В частности, запланированы создание Логистического центра в Западной и Восточной части столицы, реализация проекта BRT в Улаанбаатаре, строительство новых зданий для школ и детсадов, озеленение столицы для снижение уровня смога Улаанбаатара и другие.