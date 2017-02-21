Душанбе и Ташкент выясняют, по чьей вине был сорван первый рейс между столицами

- Узбекистан, общество
- 13:54, 21 февраля 2017
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Шерали Ганджалзода, заместитель министра транспорта Таджикистана, сообщил следующее: «Накануне нас известили по телефону, что запланированный рейс не состоялся из соображений безопасности. Однако мы так и не получили разъяснений, что это могло значить. Хотя узбекская сторона на переговорах в Ташкенте, состоявшихся 10 февраля, вручила авиакомпании «Сомон Эйр» эксплуатационное разрешение на осуществление полетов в аэропорт Ташкент с 20 февраля».
Однако в пресс-центре авиакомпании «Узбекистан хаво йуллари» сообщили, что по договоренности, «Сомон Эйр» должна была направить в адрес узбекского перевозчика соответствующие документы за несколько дней до даты первого регулярного рейса, однако этого сделано не было. По словам источника, подробная информация будет опубликована в ближайшее время на официальном сайте узбекской авиакомпании.
В понедельник, 20 февраля, таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» сообщила о том, что запланированный на понедельник первый рейс по маршруту Душанбе-Ташкент не состоялся по вине узбекской стороны. Первым регулярным рейсом в Ташкент должны были вылететь 26 пассажиров.
Таджикский перевозчик сообщил, что в настоящее время руководством авиакомпании «Сомон Эйр» совместно с коллегами из авиакомпании «Узбекистан хаво йуллари» решаются некоторые технические вопросы, чтобы как можно скорее начать полеты по маршруту Душанбе-Ташкент.