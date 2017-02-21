Сын экс-главы администрации президента РФ может возглавить алмазодобывающую компанию «Алроса», - Reuters

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- 13:57, 21 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Президент российской группы алмазодобывающих компаний «Алроса» Андрей Жарков может вскоре уйти в отставку, уступив место во главе сыну бывшего главы администрации президента РФ Сергею Иванову, сказали Reuters в понедельник два источника, знакомых с ситуацией.
Источники не дали объяснения возможной смене менеджмента Алросы, подконтрольной федеральным и региональным властям на 66% и находящейся под кураторством Минфина.
По их словам, в качестве преемника Жаркова правительство РФ рассматривает кандидатуру Иванова, прежде возглавлявшего страховую компанию СОГАЗ.
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила в понедельник, что у Жаркова, возглавившего «Алросу» в 2015 году при сроке контракта в три года, возникли разногласия с Минфином РФ.
Алроса, Минфин и Сбербанк, где Иванов в настоящее время работает старшим вице-президентом, отказались от комментариев.
Россия, продавшая в прошлом году 10,9% Алросы за $813 миллионов предполагает до 2019 года продать еще один небольшой пакет акций компании.
Алроса, занимающая первое место в мире по добыче алмазов в каратах и уступающая лидерство по выручке входящей в Anglo American компании De Beers, в прошлом году добыла 37,4 миллиона каратов сырья для производства бриллиантов, получив $4,3 миллиарда выручки.
Акции компании, которая является крупнейшим торгуемым на бирже алмазодобытчиком в мире, в понедельник выросли на 0,4 процента, слегка опередив индекс Московской биржи.