РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Сын экс-главы администрации президента РФ может возглавить алмазодобывающую компанию «Алроса», - Reuters

CA-NEWS (CA) - Президент российской группы алмазодобывающих компаний «Алроса» Андрей Жарков может вскоре уйти в отставку, уступив место во главе сыну бывшего главы администрации президента РФ Сергею Иванову, сказали Reuters в понедельник два источника, знакомых с ситуацией.

Источники не дали объяснения возможной смене менеджмента Алросы, подконтрольной федеральным и региональным властям на 66% и находящейся под кураторством Минфина.

По их словам, в качестве преемника Жаркова правительство РФ рассматривает кандидатуру Иванова, прежде возглавлявшего страховую компанию СОГАЗ.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила в понедельник, что у Жаркова, возглавившего «Алросу» в 2015 году при сроке контракта в три года, возникли разногласия с Минфином РФ.

Алроса, Минфин и Сбербанк, где Иванов в настоящее время работает старшим вице-президентом, отказались от комментариев.

Россия, продавшая в прошлом году 10,9% Алросы за $813 миллионов предполагает до 2019 года продать еще один небольшой пакет акций компании.

Алроса, занимающая первое место в мире по добыче алмазов в каратах и уступающая лидерство по выручке входящей в Anglo American компании De Beers, в прошлом году добыла 37,4 миллиона каратов сырья для производства бриллиантов, получив $4,3 миллиарда выручки.

Акции компании, которая является крупнейшим торгуемым на бирже алмазодобытчиком в мире, в понедельник выросли на 0,4 процента, слегка опередив индекс Московской биржи.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Токтогулов Кылычбек
первый заместитель Генерального прокурора КР
Улан Бакиров
директор Нарынской областной телерадиокомпании
Актан Арым Кубат (Абдыкалыков)
режиссер, арт-директор продюсерской студии «Ой Арт», председатель ОНС при Госагентстве кинематографии
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×