Сын экс-главы администрации президента РФ может возглавить алмазодобывающую компанию «Алроса», - Reuters

CA-NEWS (CA) - Президент российской группы алмазодобывающих компаний «Алроса» Андрей Жарков может вскоре уйти в отставку, уступив место во главе сыну бывшего главы администрации президента РФ Сергею Иванову, сказали Reuters в понедельник два источника, знакомых с ситуацией.

Источники не дали объяснения возможной смене менеджмента Алросы, подконтрольной федеральным и региональным властям на 66% и находящейся под кураторством Минфина.

По их словам, в качестве преемника Жаркова правительство РФ рассматривает кандидатуру Иванова, прежде возглавлявшего страховую компанию СОГАЗ.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила в понедельник, что у Жаркова, возглавившего «Алросу» в 2015 году при сроке контракта в три года, возникли разногласия с Минфином РФ.

Алроса, Минфин и Сбербанк, где Иванов в настоящее время работает старшим вице-президентом, отказались от комментариев.

Россия, продавшая в прошлом году 10,9% Алросы за $813 миллионов предполагает до 2019 года продать еще один небольшой пакет акций компании.

Алроса, занимающая первое место в мире по добыче алмазов в каратах и уступающая лидерство по выручке входящей в Anglo American компании De Beers, в прошлом году добыла 37,4 миллиона каратов сырья для производства бриллиантов, получив $4,3 миллиарда выручки.

Акции компании, которая является крупнейшим торгуемым на бирже алмазодобытчиком в мире, в понедельник выросли на 0,4 процента, слегка опередив индекс Московской биржи.