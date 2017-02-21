Казахстанец задержан в Грузии со 180 таблетками экстази

- В Тбилиси задержан гражданин Казахстана, у которого были изъяты наркотики в особо крупном размере, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД Грузии.

"Сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Грузии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин Казахстана 1972 года рождения по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах", - сообщается на сайте грузинского МВД.

В ходе личного обыска, а также осмотра места проживания задержанного правоохранители обнаружили 180 таблеток MDMA (метилендиоксиметамфетамин). Проводится расследование.

Метилендиоксиметамфетамин, 3,4-метилендиокси-N-метамфетамин - полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда, широко известное под сленговым названием таблетированной формы - экстази.