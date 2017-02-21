В Швеции через 5 лет после ранения в голову узбекский имам Обид-кори Назаров выздоровел и заговорил

- Узбекистан, общество
- 15:33, 21 февраля 2017
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Ярый критик режима ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, известный религиозный деятель Обид-кори Назаров, получивший политическое убежище в Швеции в 2006 году, был ранен в голову выстрелом из пистолета с глушителем 22 февраля 2012 года возле своего дома в городе Стромсунде.
Даже спустя 5 лет после совершения покушения Обид-кори Назаров остается под специальным медицинским наблюдением, шведские власти обеспечивают его безопасность.
В марте прошлого года Юрий Жуковский, признанный шведским судом виновным в покушении на Назарова, был приговорен к пожизненному заключению.
Родственники имама были удовлетворены приговором суда, но продолжают требовать наказания для представителей политического режима в Узбекистане, которых считают заказчиками покушения на Обида-кори Назарова.
Представители шведской прокуратуры также уверены в том, что за покушением на имама стоят спецслужбы Узбекистана.