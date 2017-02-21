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  21 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В посольстве Азербайджана в Бишкеке почтят память жертв Ходжалинской трагедии

CA-NEWS (CA) - Посольство Азербайджана в Кыргызстане в среду, 22 февраля проведет церемонию поминовения 25-ой годовщины жертв геноцида Ходжалы, говорится в сообщении посольства.

Накануне 25-й годовщины Ходжалинской трагедии посольство Азербайджана распространило брошюры, буклеты и пресс-релизы отражающие правду о трагедии в Ходжалы.

В результате были убиты 613 мирных жителей, 487 тяжело ранены, 1275 взяты в плен - об их судьбе до сих пор ничего неизвестно, восемь семей полностью уничтожено. Среди убитых 106 женщин, 83 ребенка, 70 стариков. Обоих родителей потеряли 25 детей, 130 - одного родителя.

«Эти цифры сообщают о самой кровавой катастрофе Нагорно-Карабахского конфликта, начавшегося в феврале 1988 года», - говорится в сообщении посольства.

Азербайджанская объединенная следственная группа Военной прокуратуры обстоятельно изучила и доказала вину 39 человек, лично принимавших участие в массовом убийстве жителей города Ходжалы. Против них возбуждены уголовные дела, вынесены постановления об аресте и объявлен розыск. Военная прокуратура передала в Национальное бюро Интерпола для объявления в международный розыск список 38 лиц, обвиняемых в геноциде азербайджанского населения города Ходжалы.

«Азербайджанская Республика будет отстаивать свою принципиальную позицию в Нагорно-карабахском конфликте во всех международных организациях», - отмечается в тексте.

24 января 2017 года президентом Азербайджанской Республики Ильхам Алиевым подписано распоряжение о 25-й годовщине Ходжалинского геноцида, обеспечивающее осуществление широкомасштабных мероприятий.

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