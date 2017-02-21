Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом республики

CA-NEWS (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики, сообщает пресс-служба главы республики.

"Руководствуясь частью 1 статьи 1031 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Назначить Мехрибан Ариф гызы Алиеву Первым вице-президентом Азербайджанской Республики", - говорится в тексте распоряжения.

Как сообщается, о назначении президент Алиев сообщил на заседании Совета безопасности страны.

Согласно конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности.

Напомним, в сентябре прошлого года в Азербайджане прошел референдум о внесении поправок в конституцию. В числе прочих изменений срок полномочий президента увеличился с пяти до семи лет, появились должности вице-президентов, а главой государства теперь может стать человек моложе 35 лет. Пост первого вице-президента до назначения Алиевой был свободен.

Мехрибан Алиева родилась 26 августа 1964 года. Её дед по отцу, азербайджанский писатель и литературовед Мир Джалал Пашаев был родом из Ирана. Отец — Ариф Пашаев, является ректором Национальной академии авиации.

Пашаевых называют одним из самых влиятельных семейных кланов Азербайджана — его представители занимают высокие посты в правительстве и академическом сообществе, а также связаны с крупным бизнесом в неэнергетическом секторе азербайджанской экономики (строительство, недвижимость, связь, финансы).

Дед по матери — Насир Имангулиев был видным азербайджанским журналистом. Его дочь, мать Мехрибан Алиевой, Аида Имангулиева являлась арабистом, работала директором Института Востоковедения АН Азербайджана.

В 1982 году Мехрибан закончила с золотой медалью бакинскую среднюю школу № 23. В том же году она поступила в Азербайджанский государственный медицинский институт, затем продолжила обучение в Первом московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, который окончила с красным дипломом в 1988 году. За время учёбы в вузе вышла замуж и родила двоих детей.

В 2002 году Мехрибан Алиева была избрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана. По её инициативе Международная федерация гимнастики приняла решение провести чемпионат мира 2005 года по художественной гимнастике в Азербайджане.

Мехрибан Алиева — президент «Фонда Гейдара Алиева» с момента его основания (в 2004 году). В том же году она была назначена послом доброй воли ЮНЕСКО за поддержку фольклора и музыкальных традиций и была избрана членом исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Азербайджана. Председателем национального комитета по проведению в Баку Первых Европейских игр в 2015 году.

С 2005 года Мехрибан Алиева — депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от партии «Новый Азербайджан».

Мехрибан Пашаева вышла замуж за Ильхама Алиева 22 декабря 1983 года. У них две дочери, Лейла (1985 г.) и Арзу (1987 г.), и сын Гейдар (1997 г.).

Лейла Алиева в 2006 г. была замужем за предпринимателем и музыкантом Эмином Агаларовым. 1 декабря 2008 года у них родились два сына-близнеца, Али и Микаил.

Арзу в сентябре 2011 года вышла замуж за Самеда Курбанова. В июне 2012 года у пары родился сын Айдын.

Старшая сестра Мехрибан, Наргиз Пашаева, руководит Бакинским филиалом Московского государственного университета.