В Узбекистане сменился министр здравоохранения

- Новым министром здравоохранения Узбекистана назначен Алишер Шадманов. Об этом сообщает UZ24 , ссылаясь на пресс-службу Минздрава РУз.

На этом посту Шадманов сменил Адхама Икрамова, возглавлявшего Минздрав с декабря 2016 года. Причины смены руководства министерства не сообщаются. Отметим, что на сайте минздрава министром указан Адхам Икрамов.

Алишер Шадманов (1962 г.р.) — доктор медицинских наук, профессор. Выпускник Андижанского государственного медицинского института (1985 г.). До назначения министром работал руководителем Комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта.

Напомним, что президент Шавкат Мирзиёев 5 января 2017 года на встрече со специалистами сферы здравоохранения поручил принять меры по дальнейшему ее совершенствованию, устранению имеющихся проблем и недостатков. Было особо отмечено, что эта сфера, касающаяся здоровья населения, будущего нашего народа, в частности, молодого поколения, будет находиться в центре постоянного внимания президента страны. Кроме того, в начале февраля Мирзиёев провел видеоселекторное совещание со специалистами здравоохранения страны, которое транслировало государственное телевидение. На совещании президент особо акцентировал внимание на положении в родильных домах, где сильно распространено взяточничество. Обращаясь тогда к министру здравоохранения Адхаму Икрамову, Мирзиёев призвал его навести порядок в роддомах.