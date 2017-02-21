Таджикистан признал вину в срыве первого с 1993 года рейса в Ташкент

- Алишер Рустамов, коммерческий директор Компании "Сомон Эйр", а также другие ответственные лица были уволены с занимаемых должностей в связи с несостоявшимся 20 февраля первым вылетом самолета Душанбе-Ташкент, говорится в сообщении компании.

20 февраля должен был состоятся первый пассажирский вылет по маршруту Душанбе-Ташкент, однако позже компания "Сомон Эйр" заявила, что узбекская сторона не позволила таджикскому самолету совершить вылет и приземлиться в аэропорту Ташкента. Тогда таджикская сторона возложила ответственность за это на узбекских коллег.

Из заявления Компании "Сомон Эйр", распространенного во второй половине дня 21 февраля, следует, что руководство авиакомпании провело свое разбирательство случившегося и выяснило, что "пакет документов со стороны "Сомон-Эйр" был отправлен узбекской стороне несвоевременно. Все лица, ответственные в произошедшей ситуации, во главе с коммерческим директором Алишером Рустамовым понесли наказание и отстранены от работы".

Далее в заявлении говорится, что между авиакомпаниями двух стран - "Сомон Эйр" и "Узбекистон хаво йуллари" решаются все технические процедуры, а рейс по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе должен состояться в ближайшие дни.

Из заявления также следует, что 10 февраля в Ташкенте состоялись переговоры между авиакомпаниями «Сомон Эйр» и «Узбекистан Эйрвейз» относительно открытия регулярных рейсов по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе. "Переговоры прошли успешно. Авиакомпания «Сомон Эйр» получила от Госавианадзора Узбекистана эксплуатационное разрешение, на основании которого с 20 февраля может осуществлять полёты из Душанбе в аэропорт Ташкента". Авиакомпания «Сомон Эйр» в очередной раз принесли извинения своим пассажирам за доставленные неудобства.