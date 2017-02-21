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  21 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Российская «Группа ГАЗ» может организовать сборку микроавтобусов на «Самавто» в Узбекистане
CA-NEWS (UZ) - Российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» может организовать сборку микроавтобусов на Самаркандском автомобильном заводе в Узбекистане, сообщил Минпромторг РФ.

«Крупнейший российский производитель легких автомобилей, микроавтобусов — " Группа ГАЗ" заинтересована в организации совместного сборочного производства своих автомобилей. В том числе, микроавтобусов на Самаркандском автомобильном заводе или иной площадке, рекомендованной правительством Республики Узбекистан. Со стороны руководителей республики Узбекистан было заявлено, что они не видят никаких препятствий реализации такого проекта»», — цитирует пресс-служба Минпромторга заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

При этом «Ростсельмаш» готов предоставить право Узбекистану осуществлять экспорт зернокомбайна Вектор-410 в Пакистан, Туркмению, Афганистан, сообщил замглавы Минпромторга России.

«Самавто» — компания, принадлежащая АК «Узавтосаноат», акционерному банку «Асака», японской ItochuCorporation, осуществляет сборку средних автобусов и малотоннажных грузовиков (от 4 до 7 тонн).

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