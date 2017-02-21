Российская «Группа ГАЗ» может организовать сборку микроавтобусов на «Самавто» в Узбекистане

- Узбекистан, экономика
- 17:15, 21 февраля 2017
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«Крупнейший российский производитель легких автомобилей, микроавтобусов — " Группа ГАЗ" заинтересована в организации совместного сборочного производства своих автомобилей. В том числе, микроавтобусов на Самаркандском автомобильном заводе или иной площадке, рекомендованной правительством Республики Узбекистан. Со стороны руководителей республики Узбекистан было заявлено, что они не видят никаких препятствий реализации такого проекта»», — цитирует пресс-служба Минпромторга заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
При этом «Ростсельмаш» готов предоставить право Узбекистану осуществлять экспорт зернокомбайна Вектор-410 в Пакистан, Туркмению, Афганистан, сообщил замглавы Минпромторга России.
«Самавто» — компания, принадлежащая АК «Узавтосаноат», акционерному банку «Асака», японской ItochuCorporation, осуществляет сборку средних автобусов и малотоннажных грузовиков (от 4 до 7 тонн).
|кто есть кто
|Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР
|Токтогулов Кылычбек
первый заместитель Генерального прокурора КР
|Улан Бакиров
директор Нарынской областной телерадиокомпании