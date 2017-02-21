В Китае есть профессия няня для панд (фото)

CA-NEWS (CA) - В китайском исследовательском центре разведения панд работают специальные сотрудники - «няни» для панд, сообщает газета «Жэньминь жибао».

В глазах любителей «сокровища Китая», это самая завидная работа в мире. Издание взяло интервью у «няни» панд - молодого человека по имени Чжан Юэ.

По его словам, сотрудники приступают к работе в восемь часов утра, после регулярной проверки они проводят уборку, затем выпускают панд в сад, кормят их молоком или бамбуком. После обеда они угощают животных яблоками. Некоторые панды нуждаются в приеме кальция или лекарств.

Каждый день Чжан Юэ привозит по 50 кг бамбука и убирает 20 кг отходов. Стоит отметить, что бамбук необходимо вовремя менять, а также правильно вставлять в землю, чтобы панды узнали, как бамбук растет в природе.