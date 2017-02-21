В Казахстане второй раз за месяц выросли цены на бензин

- На некоторых АЗС Казахстана во второй раз за месяц повысились цены на бензин, передает Tengrinews.kz.

Топливо на автозаправках "Казмунайгаза" подорожало на 2 тенге - со 139 до 141 тенге за литр. АИ-95 реализуют теперь по 154 тенге. Как объяснили в пресс-службе "ҚазМұнайГаз Өнімдері", цены сравнялись с ценами других участников рынка.

Ощутимо подорожал бензин на АЗС "Лукойл". Стоимость литра АИ-92 выросла сразу на 5 тенге - до 145 тенге за литр. АИ-95 теперь стоит 165 тенге.

Отметим, что цены на автозаправках Sinooil, Helios, Royal Petrol, Газпромнефть-Казахстана пока остаются на прежнем уровне.

Напомним, в начале февраля цены на бензин в Казахстане также выросли. В конце января в "ҚазМұнайГаз Өнімдері" сообщили, что цена на АИ-92 может вырасти до 145 тенге. Совсем недавно в Минэнерго рост цен на бензин связали с увеличением количества автомобилей.