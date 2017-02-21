В регионах Китая появилась экополиция

CA-NEWS (CA) - В 2017 году в Китае будет набирать обороты работа по охране окружающей среды. Во многом - за счет создания профильных отрядов полиции, которые в народе уже сейчас называют "экологическими", сообщает в понедельник Синьхуа.

На сегодня экополиция действует в провинциях Чжэцзян, Ляонин, Хэбэй, Шаньдун и Гуйчжоу. В начале года профильный отряд появился и в столице.

В Пекине личный состав экологической полиции насчитывает более 150 человек, которые по выполняемым функциям поделены на четыре группы: природоохранную, группу по обеспечению безопасности продуктов питания и лекарственных средств, туристическую и группу с гибкими функциями.

От других природоохранных ведомств экологическую полицию отличают более широкие полномочия. Новая полиция подчиняется непосредственно органам общественной безопасности и может самостоятельно задерживать подозреваемых и оперативно собирать улики.

В Китае за нанесение вреда экологии предусмотрена уголовная ответственность. В июне 2013 года Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура КНР опубликовали подробные разъяснения, в каких случаях загрязнение окружающей среды карается в уголовном порядке. Тогда же во многих регионах Китая задумались о правоохранительном сотрудничестве между органами общественной безопасности и природоохранными ведомствами.

Дальнейшее ужесточение экологического законодательства наблюдалось после пересмотра Закона КНР об охране окружающей среде. Так, новая редакция закона снимает ограничения по размеру штрафов за экологические правонарушения и позволяет природоохранным ведомствам налагать арест на предприятия и ограничивать производство на них.

Однако на практике жесткие меры реализуются не всегда. И решить эту проблемы призваны отряды экополиции, которые наделены более широкими полномочиями, чем созданные ранее группы по контролю за состоянием окружающей среды, ведь последние отвечают только за административно-исполнительную работу, а меры принуждения могут принимать только во взаимодействии с правоохранительными органами.

В сферу ответственности экополиции входят крупные экологические преступления, а особенностями ее работы можно назвать инициативность и оперативность. При этом экополиция нацелена на тесное сотрудничество с "группами по контролю".

На практике обе эти структуры действуют сообща: во многих регионах Китая сформированы совместные следственные группы в составе экополицейских и работников природоохранных ведомств. К примеру, экополиция Пекина в первый день своей работы арестовала двух подозреваемых в причастности к загрязнению окружающей среды с помощью местной службы по охране окружающей среды.

Заместитель начальника нового подразделения, созданного при Пекинском городском управлении общественной безопасности, Лань Ян рассказал, что в ближайшее время экополиции предстоит решить такие проблемы, как разумное распределение обязанностей, постоянное поддержание связи между ведомствами и обмен информацией.

По мнению эксперта в вопросах экологии Китайского политико-юридического университета Ван Цаньфа, экологической полиции также стоит подумать о таких вопросах, как оснащение профессиональной аппаратурой и повышение профессионализма личного состава.