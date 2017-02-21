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  21 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Более 500 населённых пунктов в Казахстане находятся под угрозой паводков
CA-NEWS (KZ) - Более 500 населённых пунктов Казахстана находятся под угрозой поводков, сообщает informburo.kz.

"Большая вода ожидается в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Сейчас по стране определены 518 населённых пунктов и более 1,5 тысячи автомобильных и железнодорожных дорог, находящихся в зоне реального риска", – сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов в ходе заседания Правительства.

По его словам, в южных регионах страны было отремонтировано 2,5 километра защитных дамб.

"Уже в этом году в Южных регионах – это Алматы, Жамбылская и Южно-Казахстанская области –отремонтировано 2,5 километра защитных дамб, было выполнено берегоукрепление, дноуглубление 29 километров русел рек, очищено более 500 пропускных труб под автомобильными дорогами и более 750 под железнодорожными", – уточнил министр.

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