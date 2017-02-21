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  21 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев подписал поправки в бюджет страны на 2017-2019 годы
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в республиканский бюджет на 2017-2019 годы, сообщает пресс-служба Акорды.

"Главой государства подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2017-2019 годы", направленный на уточнение макроэкономических показателей социально-экономического развития страны", – говорится в сообщении.

Дефицит бюджета в 2017 году увеличили в 2,7 раза, размер целевого трансферта из Национального фонда – в 3,5 раза.

В целях принятия дополнительных антикризисных мер предусматривается: увеличение целевого трансферта из Национального фонда до $4,8 млрд. А также увеличение дефицита бюджета ДО $4,84 млрд

В утверждённом в конце 2016 года республиканском бюджете на 2017-2019 годы дефицит бюджета на текущий год был запланирован в объёме 578,1 млрд тенге, или 1,2% ВВП.

Доходы республиканского бюджета в 2017 году оцениваются в объёме $15,3 млрд.

Основное увеличение поступлений ожидается за счёт улучшения макроэкономических показателей и экспортно-таможенной пошлины на нефть. Это будет сделано за счёт повышения ставки пошлины на нефть с 35 до 50 долларов за тонну при более высоких ценах.

С учетом этого, прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году определён в объёме $35 млрд.

Рост ВВП ожидается за счет более высоких темпов роста в промышленности до 3%, обрабатывающей промышленности на уровне 2,6%, строительстве до 2,6% и транспорте и складировании до 4%.

Объём добычи нефти по прогнозам министерства энергетики увеличен в 2017 году до 81 млн тонн.

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