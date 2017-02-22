В Узбекистане Верховный и Высший хозяйственный суд объединят

- Верховный и Высший хозяйственный суды Узбекистана с 1 июня 2017 года будут объединены, следует из указа президента страны Шавката Мирзиеева, обнародованного накануне, 21 февраля официальными СМИ.

Данное решение является частью реализации стратегии развития Узбекистана на 2017-2021 годы.

Согласно указу, наличие в стране двух высших органов судебной власти приводит к дублированию функций управления судебной системой и не обеспечивает единую судебную практику. Кроме того, вхождение судей военных судов в состав Верховного суда, порядок материально-технического и финансового обеспечения деятельности судов общей юрисдикции органами юстиции не соответствует принципу независимости судебной власти.

Для обеспечения надежной судебной защиты прав, свобод, законных интересов граждан и субъектов предпринимательства, реализации конституционной нормы по осуществлению административного судопроизводства, а также повышения правовой культуры населения предусмотрено создание системы административных судов.

Будут образованы административные суды Каракалпакстана, областей и Ташкента, а также районные и городские административные суды, которые будут рассматривать административные споры.

Кроме того, будет создана Судебная коллегия по административным делам Верховного суда. Хозяйственные суды будут преобразованы в экономические суды.

Документом предусмотрено образование Высшего судейского совета Узбекистана, который будет являться органом судейского сообщества и оказывать содействие в обеспечении соблюдения конституционного принципа независимости судебной власти.