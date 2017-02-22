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  22 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Бегуны из Узбекистана пробегут полумарафон Karjala в Карелии
CA-NEWS (UZ) - Любители бега из России, Японии, Узбекистана и Украины примут участие в первом уникальном зимнем Полумарафоне «Lumi Karjala», сообщает пресс-служба Минспорта Карелии.

26 февраля в Карелии впервые состоится уникальное спортивное событие – зимний фестиваль бега «Полумарафон Lumi Karjala». Фестиваль является продолжением серии забегов «Карьяла», и проводится в рамках подготовки к 100-летию республики.

Любители бега смогут преодолеть дистанции на 10 км и 21 км. Всего в фестивале примут участие более 200 человек из 31 города, 17 субъектов России и 4 стран: Японии, Узбекистана, Украины и России.

По данным организаторов, абсолютное большинство участников Полумарафона «Lumi Karjala» не являются профессиональными спортсменами. Главная задача Полумарафона заключается в популяризации бега и здорового образа жизни.

Каждый участник фестиваля, заявившийся на дистанцию 10 км или 21 км, получит в стартовом пакете теплый бафф, а на финише – уникальную медаль, выполненную из шунгита, с льняной лентой с карельской вышивкой.

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