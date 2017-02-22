Казахстан направил ноту Кыргызстану из-за высказываний президента Атамбаева о жертвах закрытых границ в 2010 году

- МИД Казахстана вручил временному поверенному в делах Кыргызстана Кайнарбеку Токтомушеву ноту в связи с высказыванием президента КР Алмазбека Атамбаева в отношении Казахстана, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РК.

В документе было выражено "удивление и несогласие в связи с высказыванием 17 февраля президента Кыргызстана" в эфире телеканала Euronews. В ноте указывается на то, что в ходе различных переговоров на всех уровнях вплоть до настоящего времени официальный Бишкек не поднимал вопроса "блокады и человеческих жертв". По мнению казахстанской стороны, "это свидетельствует о конъюнктурности его появления в текущих условиях".

Ранее кыргызское руководство неоднократно подчеркивало роль Казахстана в урегулировании кризисной ситуации, сложившейся в соседнем государстве весной 2010 года. Такую же оценку давали многие международные структуры.

"Официальная позиция Астаны по данному вопросу была изложена в заявлении МИД РК от 19 мая 2010 года, в котором, в частности, было подчеркнуто, что "С первого дня трагических событий в Кыргызской Республике в апреле Казахстан оказывает помощь и поддержку братскому народу как на двусторонней основе, так и в качестве действующего председателя ОБСЕ. Оказана гуманитарная помощь, не прекращались международные грузовые и пассажирские перевозки, перемещение обучающихся школьников и студентов", - говорится в сообщении.

Будучи председателем ОБСЕ, Казахстан без промедления назначил посла Жанибека Карибжанова, заместителя председателя Мажилиса РК и председателя казахстанско-кыргызской парламентской группы по сотрудничеству специальным посланником ОБСЕ в Бишкеке.

"В тесной координации с посланниками ООН и ЕС он сыграл важную роль в установлении соответствующего политического диалога и снятии напряжения в Кыргызстане: как известно, в стране был успешно организован референдум и впоследствии состоялись демократические выборы, установились стабильность и порядок", - отмечается в сообщении.

Кроме того, был назначен специальный посланник президента Казахстана в Кыргызстане, который провел ряд встреч с руководством временного правительства КР по обсуждению путей выхода из кризисной ситуации.

"Наряду с этим Казахстан в кратчайшие сроки направил силы на помощь своему соседу и незамедлительно предоставил ему топливо и семена с тем, чтобы поддержать посевную кампанию в стране. В целом в Кыргызстан было направлено казахстанского гуманитарного груза на сумму более 11,6 миллиона долларов. В результате этих и других предпринятых казахстанским руководством мер удалось избежать дальнейшей эскалации, которая могла бы привести к многочисленным человеческим жертвам", - заявили в МИД РК.

В завершение казахстанская сторона заявила о "приверженности духу традиционно братских отношений между двумя народами и Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой".

Напомним, в ходе интервью телеканалу Euronews президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отвечая на вопрос корреспондента Euronews о том, что не считает ли президент Кыргызстана, что союз ЕАЭС отражает больше всего интересы России, ответил: "Нам надо с кем-то торговать, нам надо как-то работать с соседями. Если мы не вступаем в Евразийский экономический союз, нам просто грозила блокада. В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на 1,5 месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада - это плохая вещь".

Вчера МИД Кыргызстана прокомментировал заявление президента. По словам первого замминистра иностранных дел КР, в 2010 году были ситуации, приведшие к летальному исходу среди граждан Кыргызстана. В частности, из-за невозможности пересечь границу легально группа молодых людей пыталась переплыть реку Чу. Проходили сообщения о гибели ребенка, родители которого не могли провезти его через границу для оказания медицинской помощи.