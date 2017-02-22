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  22 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан направил ноту Кыргызстану из-за высказываний президента Атамбаева о жертвах закрытых границ в 2010 году
Предыстория: МИД Казахстана ждет разъяснений от кыргызской стороны в связи с высказыванием Атамбаева о жертвах в 2010 из-за закрытой границыПродолжение: Первый замминистра иностранных дел КР рассказала послу Казахстана о гибели людей из-за закрытых границ в 2010 году
CA-NEWS (KZ) - МИД Казахстана вручил временному поверенному в делах Кыргызстана Кайнарбеку Токтомушеву ноту в связи с высказыванием президента КР Алмазбека Атамбаева в отношении Казахстана, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РК.

В документе было выражено "удивление и несогласие в связи с высказыванием 17 февраля президента Кыргызстана" в эфире телеканала Euronews. В ноте указывается на то, что в ходе различных переговоров на всех уровнях вплоть до настоящего времени официальный Бишкек не поднимал вопроса "блокады и человеческих жертв". По мнению казахстанской стороны, "это свидетельствует о конъюнктурности его появления в текущих условиях".

Ранее кыргызское руководство неоднократно подчеркивало роль Казахстана в урегулировании кризисной ситуации, сложившейся в соседнем государстве весной 2010 года. Такую же оценку давали многие международные структуры.

"Официальная позиция Астаны по данному вопросу была изложена в заявлении МИД РК от 19 мая 2010 года, в котором, в частности, было подчеркнуто, что "С первого дня трагических событий в Кыргызской Республике в апреле Казахстан оказывает помощь и поддержку братскому народу как на двусторонней основе, так и в качестве действующего председателя ОБСЕ. Оказана гуманитарная помощь, не прекращались международные грузовые и пассажирские перевозки, перемещение обучающихся школьников и студентов", - говорится в сообщении.

Будучи председателем ОБСЕ, Казахстан без промедления назначил посла Жанибека Карибжанова, заместителя председателя Мажилиса РК и председателя казахстанско-кыргызской парламентской группы по сотрудничеству специальным посланником ОБСЕ в Бишкеке.

"В тесной координации с посланниками ООН и ЕС он сыграл важную роль в установлении соответствующего политического диалога и снятии напряжения в Кыргызстане: как известно, в стране был успешно организован референдум и впоследствии состоялись демократические выборы, установились стабильность и порядок", - отмечается в сообщении.

Кроме того, был назначен специальный посланник президента Казахстана в Кыргызстане, который провел ряд встреч с руководством временного правительства КР по обсуждению путей выхода из кризисной ситуации.

"Наряду с этим Казахстан в кратчайшие сроки направил силы на помощь своему соседу и незамедлительно предоставил ему топливо и семена с тем, чтобы поддержать посевную кампанию в стране. В целом в Кыргызстан было направлено казахстанского гуманитарного груза на сумму более 11,6 миллиона долларов. В результате этих и других предпринятых казахстанским руководством мер удалось избежать дальнейшей эскалации, которая могла бы привести к многочисленным человеческим жертвам", - заявили в МИД РК.

В завершение казахстанская сторона заявила о "приверженности духу традиционно братских отношений между двумя народами и Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой".

Напомним, в ходе интервью телеканалу Euronews президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отвечая на вопрос корреспондента Euronews о том, что не считает ли президент Кыргызстана, что союз ЕАЭС отражает больше всего интересы России, ответил: "Нам надо с кем-то торговать, нам надо как-то работать с соседями. Если мы не вступаем в Евразийский экономический союз, нам просто грозила блокада. В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на 1,5 месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада - это плохая вещь".

Вчера МИД Кыргызстана прокомментировал заявление президента.  По словам первого замминистра иностранных дел КР, в 2010 году были ситуации, приведшие к летальному исходу среди граждан Кыргызстана. В частности, из-за невозможности пересечь границу легально группа молодых людей пыталась переплыть реку Чу. Проходили сообщения о гибели ребенка, родители которого не могли провезти его через границу для оказания медицинской помощи.

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Комментарии (20)
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Нет аватара
Alt-RIGHT_KG
11:16, 22 февраля 2017
Цитата: an_2016 11:01, 22.02.2017
Давайте вспомним как мы поступаем к братским соседям когда начинает нагревается ситуация на Юге страны и проведем аналогию. Только не в ракурсе соседи плохие, а насколько дружественные мы.
Как поступаем?
1. Кыргызстан принял тысячи узбеков из Узбекстана как беженцев и укрыл их у себя, когда президент Каримов начал убивать их всех подряд в Андижане в 2005. Не выдавал их обратно. A Что получили мы потом?

2. Кыргызстан принял у себя тысячи таджиков во время их гражданской войны.
3. Кыргызы спасли тысячи и тысячи казахов, когда у них был голодомор в 30е годы, и казахи уже начали убивать друг друга, заниматься каннибализмом от голода.
Ну хватит уже гнать про то как кыргызы всем должны подряд и что мы должны быть благодарны всем подряд. Not true.

Кыргызстан сейчас слишком уж либерально ведет, я сам гражданин Америки и КР одновременно и республиканец i скажу что даже по Американским меркам в КР идет либеральная вакханалия - агенты РФ и РК и других стран открыто и уже давно саботируют развитие КР как страны, подкупая продажных кыргызских политиков и псевдоэкспертов всяких, используя мигрантов как заложников. Рассказывают страшилки про Америку, Китай и Европу.
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КР нужно срочно диверсифицировать свою экономику, переходить на Английский с русского, сближаться с Китаем, Индией, США и Европой, инвестировать в альтернативные источники энергий чтобы отказаться от российского ГСМ. И держаться подальше от РФ и РК.
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ibakov
11:15, 22 февраля 2017
буттан чалынган турат, тилден чалынган турбайт, ойносон дагы ойлонуп суйло. дегендей байкабай суйлоп койуп эми жооп бериш керек
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tusha
11:07, 22 февраля 2017
вот, тебе и "баурлар"! опкожоклар! соседлар, ой-балар...........
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an_2016
11:01, 22 февраля 2017
Давайте вспомним как мы поступаем к братским соседям когда начинает нагревается ситуация на Юге страны и проведем аналогию. Только не в ракурсе соседи плохие, а насколько дружественные мы.
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gordon
10:57, 22 февраля 2017
Вони то сколько!
аватар
Karaoke
10:56, 22 февраля 2017
Так ведь так и было, чего об этом молчали так долго?
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sterva
10:53, 22 февраля 2017
Ой казахи запарили, чуть что- сразу границы закрывают, как будто от чумы спасаются. Вечно выпендриваются. А как отчитываться так сразу такие хорошие, оказывается нам помогали. Че то я ни разу не слышала об этом...
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talaschanin
10:49, 22 февраля 2017
Блокада в 10 году, колючая проволока, танки у границ, Бакиеву обеспечили воздушный коридор через КЗ; запрет ввоза картофеля, якобы обнаружили в нем паразитов; запрет ввоза молочки и мяса в РФ транзитом через КЗ; на границе мурыжат проверкой документов, старикам голову морочили за то что листы в паспорте помяты, когда-то промокли, не пропускали наших граждан; в КЗ наших кыргызов за людей не считают, в рабы друг другу продают (так и пишут на заборах "Кул сатылат"), наших коммерцов в Таразе нагло кидают. Вы, казахи вообще не люди.
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makebratt
10:38, 22 февраля 2017
До сих пор часть погранпостов закрыта братьями-казахами. До сих пор они не пропускают нашу продукцию и т.д. и т.п. Наш Президент сказл о том, что 1,5 месяца граница была перекрыта наглухо, разве это не правда? И разве не правда, что были случаи смерти граждан? Правильно, в каких-то вопросах Казахстан нам помогает. Правильно, мы братские народы, но именно Казахстан нам препятствует во многих вопросах.
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Chyngyzbayke
10:28, 22 февраля 2017
Казахи вообще по путали!
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lybopytnyi
10:28, 22 февраля 2017
А ведь все кушают их маргарин под видом "3 желания"масло к чаю
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bosya
10:22, 22 февраля 2017
Описали всю якобы помощь, в некоторых случаях откровенно списали на себя не которые прблемы, решенные самостоятельными силами. А конкретно про то, что граница действительно была закрыта на протяжении 1,5 месяца и о причинах этого, так и ничего не сказали.
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Steven
10:11, 22 февраля 2017
Ноту протеста? Против чего протестуют то? Разве забыли эти чиновники как они закрыли границу? Причем страдали не только кыргызы, но и казахи.
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aijan.alieva.85
10:06, 22 февраля 2017
Цитата: pirojkov 10:04, 22.02.2017
Казахскте чиновники сами подставляют Назарбаева
ага эти подставили,а всем сверху отдуваться приходится
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pirojkov
10:04, 22 февраля 2017
Казахскте чиновники сами подставляют Назарбаева
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Atiko
09:59, 22 февраля 2017
Эхххххххххх Кыргызстаныыыммм кайда баратасын йаааа!?
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noobsaibot
09:57, 22 февраля 2017
ну и ладно, побудут удивленные. тем не менее, это не отменяет факта что и сегодня некоторые посты закрыты.
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Alt-RIGHT_KG
09:55, 22 февраля 2017
Сидел бы этот коррупционер Назарбаев и не рыпался. Насчет Атамбаева скажу что его уважает на западе больше чем Назарбаева или Путина.
A Последнего вообще ненавидят местные амерканцы, даже республиканцы. Скоро им добавят еще санкций. Не жалею что голосовал за Трампа.
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Alt-RIGHT_KG
09:49, 22 февраля 2017
Казахов же один еврей Саша Коэн опускал по полной и перед всем миром. Не пикнули даже. А тут обижаются на правду?
Кто такой Назарбаев? Это для казахов - он великий, незаменимый Елбасы. А для меня например Назарбаев- всего лишь один из совковых президентов одной из коррумпированных совковых стран. Пусть идет к черту НАН и вся его шайка. Совсем обнаглели уже.
Я обычно против Атамбаева, но здесь его поддержу. Кыргызская диаспора в Северной Америке вместе с президентом КР, Атамбаевым. Если пошлет подальше Боратсултана, то вообще будет молодец! Агенты РФ и РК в Кыргызстане, совсем уже обнаглели - уже в открытую ведут антикыргызскую политику внутри страны. Советую вам, перенять наш опыт - deport those fags back to their shitholes. TRUMP! ATAMBAYEV!
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ramazana
09:41, 22 февраля 2017
Не зря говорят, слово не воробей, вылетит не поймаешь
кто есть кто
Джумакадыров Темир Курмангазиевич
секретарь Совета безопасности КР
Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР
Токтогулов Кылычбек
первый заместитель Генерального прокурора КР
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