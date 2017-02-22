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  22 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер Турции предупредил Европу и США об угрозе ИГИЛ
CA-NEWS (CA) - премьер турции Бинали Йылдырым Террористическая организация ДЕАШ (ИГИЛ) точно так же угрожает Азии, Европе и США, как и всему региону, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития, передает "Анадолу".

«Мишенью всех террористических организаций, вне зависимости от их названия, являются люди. Если сегодня террористы угрожают нам, то завтра они будут угрожать тем, кто оказывал им поддержку. Об этом нельзя забывать», - сказал Йылдырым.

Премьер напомнил, что жертвами теракта, совершенного ДЕАШ на прошлой неделе в Пакистане, стали более 70 человек, еще 150 получили ранения. Глава правительства Турции выразил соболезнования родным и близким погибших.

По его словам, в последнее время некоторые страны выступают с заявлениями в поддержку терроризма и насилия.

«Законопроект Кнессета, предполагающий запрет на использование громкоговорителей для призывов к молитве в мечетях Иерусалима, рост исламофобии в Европе - все это очень опасно, так как подпитывает преступления на почве ненависти, уничтожает общечеловеческие ценности. Все это уничтожает культуру совместного проживания», - отметил Йылдырым.

По словам премьера, усиление антимусульманских настроений в Европе на руку террористам.

Йылдырым призвал страны не вредить себе своими же действиями. «Необходимо приложить совместные усилия для обеспечения мира во всем мире, пока дискриминация не охватила всю планету», - отметил глава правительства.

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