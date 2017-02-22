Премьер Турции предупредил Европу и США об угрозе ИГИЛ

- Азия и мир, политика
- 9:24, 22 февраля 2017
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«Мишенью всех террористических организаций, вне зависимости от их названия, являются люди. Если сегодня террористы угрожают нам, то завтра они будут угрожать тем, кто оказывал им поддержку. Об этом нельзя забывать», - сказал Йылдырым.
Премьер напомнил, что жертвами теракта, совершенного ДЕАШ на прошлой неделе в Пакистане, стали более 70 человек, еще 150 получили ранения. Глава правительства Турции выразил соболезнования родным и близким погибших.
По его словам, в последнее время некоторые страны выступают с заявлениями в поддержку терроризма и насилия.
«Законопроект Кнессета, предполагающий запрет на использование громкоговорителей для призывов к молитве в мечетях Иерусалима, рост исламофобии в Европе - все это очень опасно, так как подпитывает преступления на почве ненависти, уничтожает общечеловеческие ценности. Все это уничтожает культуру совместного проживания», - отметил Йылдырым.
По словам премьера, усиление антимусульманских настроений в Европе на руку террористам.
Йылдырым призвал страны не вредить себе своими же действиями. «Необходимо приложить совместные усилия для обеспечения мира во всем мире, пока дискриминация не охватила всю планету», - отметил глава правительства.
|кто есть кто
|Джумакадыров Темир Курмангазиевич
секретарь Совета безопасности КР
|Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР
|Токтогулов Кылычбек
первый заместитель Генерального прокурора КР