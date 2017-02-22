Австрия выдаст США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа

CA-NEWS (CA) - Австрийский суд во вторник удовлетворил запрос США об экстрадиции бывшего посредника в продаже газа Украине Дмитрия Фирташа в рамках расследования обвинений в коррупции, которые соратник экс-президента Виктора Януковича считает политически мотивированными, сообщает Reuters.

Суд в Вене отклонил решение предыдущей инстанции, отказавшей в выдаче. "Апелляция была удовлетворена", - сказал судья в битком набитой журналистами и родственниками Фирташа комнате.

"Это не означает, что кто-то заранее объявлен виновным. Виновен он или нет - определится в другой стране".

Бизнесмен отвергает обвинения, выдвинутые против него в США. Бывший пожарный сколотил состояние на посредничестве в поставках российского газа Украине во времена, когда Москва прочно удерживала Киев в своей орбите. Его компания закупала топливо у российской монополии Газпром и продавала его по более высокой цене украинскому госпредприятию Нафтогаз. Близкие президенту России Владимиру Путину банкиры открыли Фирташу кредитные линии на более чем $11 миллиардов, отмечает агентство.

Больше десятилетия магнат принадлежал к элитному клубу промышленников и финансистов, обладавшему огромным влиянием на Украину и тесными связями с Россией. Фирташ поддерживал близкие контакты с экс-президентом Януковичем до бегства последнего в Россию от революции 2014 года.

Как сообщает Би-би-си, австрийская полиция задержала Дмитрия Фирташа, когда тот покидал суд в Вене после заседания, на котором судья фактически разрешил его экстрадицию в США.

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года по запросу США, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 млн евро.

Американское министерство юстиции обвиняло украинского бизнесмена в даче взятки в размере $18,5 млн с целью получения разрешения на добычу титанового сырья в Индии. Готовую продукцию затем планировали продавать в США.

По этому делу проходят шесть человек. По версии следствия, подозреваемые подкупили индийских чиновников, чтобы получить разрешение на разработку титановой шахты в индийском штате Андхра-Прадеш. Фирташ категорически отвергает такие обвинения.

Дмитрий Фирташ считается одним из самых богатых украинских предпринимателей. В 2015 году Forbes оценивал его состояние в 270 млн долларов. До недавнего времени он также считался ключевым игроком на рынке газа в Восточной Европе.

Фирташ был одним из участников компании "РосУкрЭнерго", которая занималась поставками российского газа в Украину. Сейчас он руководит группой компаний DF Group, которая владеет рядом химических предприятий. Также у него есть значительные активы в горной промышленности.

Кроме того, Фирташ - совладелец одного из самых рейтинговых телеканалов Украины - "Интера", а в украинском парламенте фракцию "Оппозиционного блока" возглавляет давний соратник бизнесмена Юрий Бойко.