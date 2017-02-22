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  22 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Генсек ОПЕК заявил, что пока рано говорить о продлении нефтяной сделки

CA-NEWS (CA) - нефть Глобальный пакт о сокращении добычи вернул уверенность игрокам на рынке нефти, но пока рано говорить о необходимости продления сделки, сказал во вторник генеральный секретарь нефтекартеля ОПЕК, сообщает Reuters.

Хотя уверенность вернулась к игрокам на рынке нефти после глобального пакта о сокращении добычи, пока рано говорить о необходимости продлить сделку больше чем на полгода, сказал во вторник генеральный секретарь нефтекартеля ОПЕК.

"Я думаю, что это преждевременно, учитывая, что рынок настолько динамичный, его всё сложнее предсказывать", - сказал Мохаммед Баркиндо журналистам в Лондоне в ответ на вопрос о возможности нового соглашения о сокращении добычи к собранию ОПЕК 25 мая.

"Слишком рано гадать о том, что председатель (министр нефти Кувейта) в итоге напишет в своём докладе к этой конференции", - сказал Баркиндо.

Генсек нефтекартеля также сказал, что ждёт от России полного соблюдения пакта о сокращении нефтедобычи.

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в нефтекартель государства, включая Россию, ранее договорились о снижении производства примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года ради восстановления баланса на мировом рынке.

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