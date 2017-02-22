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  22 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Актюбинской области трое табунщиков лошадей погибли при загадочных обстоятельствах
CA-NEWS (KZ) - В Актюбинской области при непонятных обстоятельствах убиты три табунщика. Родственники погибших, недовольные ходом следствия, пытаются достучаться до руководства местных полицейских служб, сообщают казахстанские сми.

Убийство произошло в ночь с 13 на 14 февраля в селе Кемерши Кызылбулакского округа Байганинского района. "Отец и брат проработали на отгонном пастбище примерно восемь месяцев. Все вроде было неплохо, зарабатывали, в планах было построить дом. Но в ночь с 13 на 14 февраля их трупы были найдены в доме, где они жили. Их кто-то застрелил, потому что на телах были следы от пуль", - рассказал один из родственников погибших.

По его словам, примерно в те дни из Актобе в хозяйство приехал мужчина, которого наняли хозяева, чтобы починить сломавшуюся технику. Возможно, между табунщиками и ремонтником техники случился конфликт.

Как сообщили в ДВД, по данному факту уже задержан 42-летний мужчина. Подробности убийства полицейские пока не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия. Однако сами родственники погибших уже недовольны ходом следствия. К примеру, им непонятно, откуда в соцсетях появилась ориентировка на погибших мужчин. В ней указано, что в совершении данного преступления подозреваются Болат Бухарбаев и Мурат Кожахмет, которые на самом деле оказались в числе убитых.

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