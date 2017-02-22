Ильхам Алиев объяснил назначение своей жены первым вице-президентом Азербайджана

CA-NEWS (CA) - Назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана обусловлено ее успехами и эффективной деятельностью в общественно-политической, культурной и международной работе, заявил ее супруг, президент республики Ильхам Алиев, передает «Интерфакс».

«Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности. Она в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана», - сказал во вторник президент на заседании Совета безопасности, представляя Алиеву в качестве первого вице-президента.

Он добавил, что Алиева - профессионал, опытный и принципиальный человек, гуманист.

Президент напомнил, что Алиева является заместителем главы правящей партии Азербайджана, число членов которой составляет около 700 тыс. человек.

По его словам, Алиева многое делает для продвижения Азербайджана на международной арене и пропаганды культуры страны. «Она также возглавляла оргкомитеты таких крупных международных мероприятий, как Евровидение в 2012 году, Первых Евроигр в 2015 году. Все эти мероприятия были прекрасно организованы. Алиева возглавляет оргкомитет IV Исламских игр (состоятся в мае 2017 года — ред.), и я не сомневаюсь, что и эти игры будут организованы на высшем уровне», - отметил президент.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении своей жены Мехрибан Алиевой первым вице-президентом страны.

Напомним, в сентябре прошлого года в Азербайджане прошел референдум о внесении поправок в конституцию. В числе прочих изменений срок полномочий президента увеличился с пяти до семи лет, появились должности вице-президентов, а главой государства теперь может стать человек моложе 35 лет. Пост первого вице-президента до назначения Алиевой был свободен.

Мехрибан Алиева родилась 26 августа 1964 года. Её дед по отцу, азербайджанский писатель и литературовед Мир Джалал Пашаев был родом из Ирана. Отец — Ариф Пашаев, является ректором Национальной академии авиации.

Пашаевых называют одним из самых влиятельных семейных кланов Азербайджана — его представители занимают высокие посты в правительстве и академическом сообществе, а также связаны с крупным бизнесом в неэнергетическом секторе азербайджанской экономики (строительство, недвижимость, связь, финансы).

Дед по матери — Насир Имангулиев был видным азербайджанским журналистом. Его дочь, мать Мехрибан Алиевой, Аида Имангулиева являлась арабистом, работала директором Института Востоковедения АН Азербайджана.

В 1982 году Мехрибан закончила с золотой медалью бакинскую среднюю школу № 23. В том же году она поступила в Азербайджанский государственный медицинский институт, затем продолжила обучение в Первом московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, который окончила с красным дипломом в 1988 году. За время учёбы в вузе вышла замуж и родила двоих детей.

В 2002 году Мехрибан Алиева была избрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана. По её инициативе Международная федерация гимнастики приняла решение провести чемпионат мира 2005 года по художественной гимнастике в Азербайджане.

Мехрибан Алиева — президент «Фонда Гейдара Алиева» с момента его основания (в 2004 году). В том же году она была назначена послом доброй воли ЮНЕСКО за поддержку фольклора и музыкальных традиций и была избрана членом исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Азербайджана. Председателем национального комитета по проведению в Баку Первых Европейских игр в 2015 году.

С 2005 года Мехрибан Алиева — депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от партии «Новый Азербайджан».

Мехрибан Пашаева вышла замуж за Ильхама Алиева 22 декабря 1983 года. У них две дочери, Лейла (1985 г.) и Арзу (1987 г.), и сын Гейдар (1997 г.).

Лейла Алиева в 2006 г. была замужем за предпринимателем и музыкантом Эмином Агаларовым. 1 декабря 2008 года у них родились два сына-близнеца, Али и Микаил.

Арзу в сентябре 2011 года вышла замуж за Самеда Курбанова. В июне 2012 года у пары родился сын Айдын.

Старшая сестра Мехрибан, Наргиз Пашаева, руководит Бакинским филиалом Московского государственного университета.