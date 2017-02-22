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  22 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Процветающая коррупция помогает ИГ вербовать новобранцев, - Transparency International
CA-NEWS (CA) - Победить группировку "Исламское государство" не удастся, если не будет решена проблема коррупции, подпитывающая экстремистов, заявили в международной организации Transparency International.

В новом докладе, опубликованном правозащитниками, говорится, что правительства западных стран, в том числе Великобритании и США, не считают коррупцию основной движущей силой терроризма и не уделяют решению этой проблемы должного внимания.

По словам директора Transparency International по вопросам обороны и безопасности Кэтрин Диксон, ИГ объявляет себя спасителем от коррупции и противопоставляет себя коррумпированным чиновникам, таким образом вербуя новобранцев.

"Международное сообщество затрачивает огромные усилия на борьбу с "идеологией" таких группировок как ИГ, сосредотачиваясь на их религиозной риторике, но совершенно не обращает внимания на материальные условия, в которых они процветают", - говорит Диксон.

В частности, Transparency International призывает обратить пристальное внимание на соблюдение подотчетности военных бюджетов.

В качестве примера в докладе приводится ситуация с иракским городом Мосул, который силам ИГ удалось занять очень быстро, потому что в иракской армии не было достаточного количества военных для противостояния этому наступлению (а на бумаге на этих солдат были выделены средства).

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