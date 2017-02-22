Положение с правами человека в Туркменистане не улучшилось, - доклад Amnesty International

CA-NEWS (TM) - На востоке давно находящиеся у власти диктаторы продолжали укреплять свою власть. В Туркменистане в конституции стран были внесены поправки, увеличившие сроки президентских полномочий. Об этом говорится в ежегодном отчете о ситуации с правами человека в мире за 2016 года международной правозащитной организации Amnesty International.

Положение с правами человека в Туркменистане не улучшилось, несмотря на Национальный план действий в области прав человека на 2016– 2020 годы, запущенный в апреле. Независимые организации гражданского общества не могли свободно работать. В Туркменистан по-прежнему не пускали независимых наблюдателей за соблюдением прав человека. В стране жёстко ограничивались свободы выражения мнений, объединений и вероисповедания, сохранялись ограничения на свободу передвижения. Секс между мужчинами оставался уголовным преступлением.

Свобода выражения мнений

Государство продолжало контролировать СМИ, независимые СМИ работать не могли. Власти продолжали преследовать и запугивать журналистов, включая тех, кто проживает за пределами Туркменистана. Доступ к интернету отслеживался и ограничивался, часто происходили блокировки социальных сетей.

Принудительный труд

Власти, как и раньше, использовали принудительный труд в хлопководстве — одной из крупнейших отраслей страны. На сбор хлопка местные власти заставляют выходить бюджетников, включая учителей, медработников и служащих госучреждений. Они обязаны собирать хлопок в соответствии с установленными государством индивидуальными нормами, иначе могут лишиться работы. Часто дети помогают выполнять нормы своим родителям. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций потребовал от Туркменистана прекратить практику использования принудительного труда в хлопковой промышленности.

Правовые, конституционные и институциональные изменения

Закон о создании должности уполномоченного по правам человека (омбудсмена) оставался в стадии разработки. Шестнадцатого сентября была принята новая конституция, согласно которой срок президентских полномочий теперь продлен до семи лет и сняты прежние ограничения на возраст президента.

Насильственные исчезновения

Оставалось неизвестным местонахождение заключённых, которые подверглись насильственному исчезновению после предполагаемого покушения на тогдашнего президента Сапармурата Ниязова в 2002 году.

Свобода вероисповедания и убеждений

В апреле был принят новый закон о свободе вероисповедания. В нём сохранился прежний запрет на коллективное осуществление свободы вероисповедания и убеждений без санкции государства. Согласно новому закону, для регистрации религиозной организации нужно, чтобы ее создали 50 членов, а не пять, как было в старом законе. Против сознательных отказчиков от службы в армии возбуждались уголовные дела.

Пытки и другие виды жестокого обращения

Бывшие заключённые рассказали проекту «Альтернативные новости Туркменистана» о неудовлетворительных условиях в местах лишения свободы и содержания под стражей: происходящее можно расценивать как пытки и жестокое обращение. По их словам, тюремные надзиратели избивают заключённых и заставляют их подолгу находиться под открытым небом на жаре. Среди надзирателей также практикуется вымогательство. Тюрьмы переполнены, заключённых плохо кормят. Некоторым из них приходится спать на полу или в тюремном дворе. Среди заключённых много больных туберкулёзом, причём они не всегда получают необходимое лечение. Не прекращали поступать сообщения о применении пыток и жестокого обращения сотрудниками правоохранительных органов, которые таким образом выбивают из задержанных «признания» и показания против других людей. Активист Мансур Мингелов оставался за решёткой. На несправедливом процессе в 2012 году его осудили за преступления, связанные с наркотиками, после того как он предал гласности информацию о пытках и жестоком обращении с белуджами в Марыйском велаяте.

Внимание международного сообщества

Туркменистан по-прежнему закрывался от внимания международного сообщества и отклонял просьбы спецдокладчиков ООН о посещении страны либо не реагировал на них.

Свобода передвижения

С 2006 года граждане не нуждаются в «выездных визах», чтобы покинуть страну. Тем не менее на практике сохранились произвольные ограничения права на выезд за рубеж. Они касались, среди прочего, родственников лиц, обвиняемых в причастности к предполагаемой попытке покушения на президента Ниязова в 2002 году; родственников оппозиционеров, живущих за границей; а также активистов гражданского общества, учащихся, журналистов и бывших трудовых мигрантов.