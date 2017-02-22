Ситуация по правам человека в Узбекистане практически не изменилась, - Amnesty International

CA-NEWS (UZ) - Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала очередной годовой доклад «Права человека в мире 2016/2017». Согласно отчёту, ситуация в мире характеризуется «дегуманизацией целых групп населения — беженцев и мигрантов».

В Узбекистане, по мнению правозащитников, в местах содержания под стражей и местах лишения свободы повсеместно происходили пытки. Власти вернули на родину, в том числе в порядке тайных перебросок, сотни людей, подозреваемых в преступлениях, в оппозиционности властям и в создании угрозы национальной безопасности. Всем им грозили пытки. Широко применялся принудительный труд. Сохранялись жёсткие ограничения прав на свободу выражения мнений и объединений. Правозащитники постоянно сталкивались с гонениями и насилием.

Власти добились возвращения на родину путём экстрадиции и не только множества граждан Узбекистана, которых они подозревали в преступной деятельности либо называли оппозиционерами или угрозой национальной безопасности, отмечается в докладе.

В октябре представители властей сообщили, что за период с января 2015 года по июль 2016 года им удалось добиться возвращения 542 человек.

AI отмечает, что правительство предоставляло властям высылающего государства гарантии, что независимые наблюдатели и дипломаты смогут свободно, в конфиденциальной обстановке встречаться с выданными лицами и что суд над ними будет справедливым. В реальности встреч было очень трудно добиться. В некоторых случаях у дипломатов уходило до года на то, чтобы получить свидание с задержанным или заключённым, и обычно их сопровождали должностные лица, делавшие конфиденциальное общение невозможным. Сотрудники СНБ по-прежнему практиковали тайную переброску людей из- за границы (выкрадывали разыскиваемых лиц). В России в тех редких случаях, когда российские власти отказывались удовлетворять ходатайство об экстрадиции, СНБ помогали местные силовики.

Похищенных и принудительно возвращённых другими способами людей держали без связи с внешним миром, зачастую не сообщая об их местонахождении, пытали и подвергали жестокому обращению, чтобы выбить признание или показания против других. Во многих случаях силовые ведомства давили на родственников, чтобы те не обращались за помощью в правозащитные организации и не жаловались на предполагаемые нарушения прав человека.

Согласно докладу, в хлопководстве применялся принудительный труд. По оценкам международных организаций, во время весенних подготовительных и осенних уборочных работ власти заставляли трудиться на хлопковых полях более миллиона работников бюджетной сферы. В Глобальном индексе рабства за 2016 год, Узбекистан занимает второе место в мире по использованию современных форм рабства.

Согласно докладу, «растущую тревогу вызывает ситуация в странах бывшего СССР»: в большинстве этих стран «продолжились репрессии в отношении инакомыслящих и политической оппозиции. Ситуация в Узбекистане, Туркмении и Белоруссии, где вопрос с правами на свободу выражения мнений, собраний и объединений стоит особенно остро, практически не изменилась».