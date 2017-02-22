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  22 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф совершит официальный визит в Турцию
CA-NEWS (CA) - премьер пакистана22 февраля начнется официальный визит в Турцию премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, который продлится до 24 февраля, сообщают источники в администрации премьер-министра Турции.

Шариф прибудет в Турцию по приглашению премьер-министра Бинали Йылдырыма для участия в пятом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Пакистан.

В ходе заседания будут обсуждены пути дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами, а также региональные и международные вопросы.

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