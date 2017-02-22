Назначение жены Алиева первым вице-президентом позволит осуществить тразит власти в Азербайджане, - российский политолог А. Дубнов

CA-NEWS (CA) - Назанчение жены Ильхама Алиева, Мехрибан, на пост первого вице-президента Азербайджана позволит осуществить транзит власти по типу тандема Путин-Медведев в 2011 году, такое мнение в интервью русской службе Би-би-си высказал российский политолог Аркадий Дубнов.

По мнению Дубнова, Ильхам Алиев следует стилю государственного управления, созданному в Азербайджане его отцом - семейного по своему характеру, призванного уравновесить влияние кланов.

"Среди влиятельных можно назвать два - клан Алиевых и клан Пашаевых, который представлен Мехрибан Алиевой, первой леди.

Стиль этот был заложен отцом нации Гейдаром Алиевым - первым и единственным [среди лидеров стран СНГ], кто сумел на постсоветском пространстве реализовать семейный тип передачи власти", - отмечает политолог.

По мнению Дубнова, решение о назначении Мехрибан Алиевой предопределено необходимостью консолидировать власть, укрепить ее, создать баланс между кланами, достичь определенных компромиссов и упредить любые попытки оппонентов покуситься на власть Ильхама Алиева и его команды.

Аркадий Дубнов отмечает, что Азербайджан в каком-то смысле - это уже непотизм, то есть семейное правление.

"Возможно, в будущем положение первого вице-президента позволит осуществить некий транзит власти по типу российского тандема, который осуществили в 2011 году Путин с Медведевым. Этот сценарий может быть реализован и в Азербайджане спустя несколько лет, когда закончится срок полномочий Ильхама Алиева", - считает политолог.

"Мехрибан Алиева обладает опытом системного управления, она не просто жена-домохозяйка. Как утверждают в Баку, у Гейдара Алиева с ней были очень добрые отношения. В условиях Азербайджана, где полномочия власти безусловны, она достаточно подготовленный управленец. И, как утверждают в Азербайджане, народ ее очень любит", - заключает Аркадий Дубнов.

Напомним, вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил первым вице-президентом республики свою супругу Мехрибан Алиеву.

Как заявил президент Азербайджана, комментируя назначение, Мехрибан Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности.

"Она в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана", -отметил президент.

Жена президента ранее занимала пост замглавы партии "Новый Азербайджан", от которой была избрана в парламент страны.

Сама Мехрибан Алиева на заседании совбеза объяснила свои успехи поддержкой Ильхама Алиева. "Я полностью понимаю серьезность возложенной на меня ответственности и верю, что смогу оправдать ваше, господин президент, и всех верящих людей, доверие", - сказала она.

Напомним, Ильхам Алиев уже трижды избирался на пост президента республики Азербайджан: в 2003, 2008, 2013 гг. Трейти срок Ильхама Алиева стал возможен благодаря прошедшему в 2009 году референдуму по внесению поправок в Конституцию республики. Тогда были внесены поправки в статью "Об основе избрания президента", из нее исключили пункт о том, что "никто не может быть избран президентом республики Азербайджан более 2 раз".

В сентябре 2016 года в Азербайджане провели референдум, благодаря которому Алиев продлил президентский срок с 5 до 7 лет, а также получил право назначать себе двух вице-президентов. Еще одна поправка касалась передачи полномочий президента в случаи признания его неспособным исполнять обязанности не премьер-министру республики как было ранее, а первому вице-президенту.

Кроме того, в стране отменили возрастной ценз на избрание президентом страны, а депутатом разрешили становиться с 18, а не с 25 лет, как раньше.