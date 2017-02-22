РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Назначение Мехрибан Алиевой на пост первого вице-президента Азербайджана официально закрепляет ее высокий статус, - эксперт по Кавказу
CA-NEWS (CA) - Назначение Мехрибан Алиевой на пост первого вице-президента Азербайджана официально закрепляет ее высокий статус в истеблишменте республики. Об этом в комментарии «Ленте.ру» во вторник, 21 февраля, сказал специалист по Кавказу, кандидат политических наук Артур Атаев.

«Если вывести за скобки международные углеводородные проекты, то Мехрибан Алиева, урожденная Пашаева, фактически второе по степени политического веса лицо Азербайджана на международной политической арене. Она руководила такими крупными имиджевыми проектами, как проведение конкурса "Евровидение" в Баку, Европейские игры 2015 года, она готовит предстоящие Исламские игры», — отметил эксперт.

Атаев обратил внимание на то, что супруга президента возглавляет такую важную структуру в республике, как Фонд Гейдара Алиева. «Этот Фонд — фактически государство в государстве, так что Мехрибан Алиева — это реальный политический самостоятельный игрок», — подчеркнул он.

По словам Атаева, назначение Алиевой на высокий пост Баку демонстрирует всем заинтересованным сторонам, что «политика Азербайджана является самостоятельной».

Ранее во вторник сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Алиеву на должность первого вице-президента республики. Должности первого вице-президента и вице-президентов были введены по результатам референдума об изменениях в Конституции Азербайджана, прошедшего в сентябре 2016-го. Помимо этих изменений, после плебисцита был снижен возрастной ценз для кандидатов в депутаты, увеличен срок полномочий президента с пяти до семи лет.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Джумакадыров Темир Курмангазиевич
секретарь Совета безопасности КР
Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР
Токтогулов Кылычбек
первый заместитель Генерального прокурора КР
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×