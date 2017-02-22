Мигранты из Центральной Азии могут совершить хадж по квоте России

- Узбекистан, общество
- 10:27, 22 февраля 2017
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- Обновлено: 10:53, 22 февраля 2017
«Для европейских стран королевство Саудовская Аравия дает определенные льготные условия: трудовые мигранты, которые приехали в Европу, живут и работают там, получают визы на хадж. Тем самым они имеют право совершать паломничество вместе с паломниками той страны, где они проживают. Мы тоже готовы давать нашим трудовым мигрантам часть квоты. Мы уверены, это небольшая часть. Но они имеют на это право», - сказал Гайнутдин.
Как отметил муфтий, из числа мигрантов по квоте смогут отправляться примерно 200-400 человек. СМР, по его словам, надеется на положительное решение властей Саудовской Аравии по этому предложению, к которому они «отнеслись с пониманием».
Гайнутдин подчеркнул, что речь идет не только о хадже, но и умре - «малом хадже», который, в отличие от большого, можно совершать в течение всего года. Трудовые мигранты, по словам главы СМР, хотят посетить Саудовскую Аравию в основном именно для совершения умры.
В свою очередь муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов рассказал, что в паломничество потенциально сможет отправиться «очень большой процент» работающих в столице мигрантов. Этот вопрос он назвал очень актуальным - такие просьбы звучат часто.
«Из Узбекистана, Таджикистана, например, поехать в хадж довольно сложно. Это некая церемония, достаточно затратная», - сказал Аляутдинов.
Согласно имеющимся договоренностям с каждой страной, Саудовская Аравия выделяет каждому государству квоту на число паломников, которые могут посетить святые места в сезон хаджа, в зависимости от количества населения. На каждый миллион человек населения предоставляется квота на совершение хаджа для тысячи верующих.
Подробнее: ca-news.org/news:1366047?f=cp
|кто есть кто
|Джумакадыров Темир Курмангазиевич
секретарь Совета безопасности КР
|Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР
|Токтогулов Кылычбек
первый заместитель Генерального прокурора КР