Мигранты из Центральной Азии могут совершить хадж по квоте России

- Совет муфтиев России (СМР) попросил власти Саудовской Аравии разрешить трудовым мигрантам из Средней Азии совершить хадж по квоте РФ, составляющей 20,5 тысячи мест, сообщил РИА Новости глава СМР муфтий Равиль Гайнутдин.

«Для европейских стран королевство Саудовская Аравия дает определенные льготные условия: трудовые мигранты, которые приехали в Европу, живут и работают там, получают визы на хадж. Тем самым они имеют право совершать паломничество вместе с паломниками той страны, где они проживают. Мы тоже готовы давать нашим трудовым мигрантам часть квоты. Мы уверены, это небольшая часть. Но они имеют на это право», - сказал Гайнутдин.

Как отметил муфтий, из числа мигрантов по квоте смогут отправляться примерно 200-400 человек. СМР, по его словам, надеется на положительное решение властей Саудовской Аравии по этому предложению, к которому они «отнеслись с пониманием».

Гайнутдин подчеркнул, что речь идет не только о хадже, но и умре - «малом хадже», который, в отличие от большого, можно совершать в течение всего года. Трудовые мигранты, по словам главы СМР, хотят посетить Саудовскую Аравию в основном именно для совершения умры.

В свою очередь муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов рассказал, что в паломничество потенциально сможет отправиться «очень большой процент» работающих в столице мигрантов. Этот вопрос он назвал очень актуальным - такие просьбы звучат часто.

«Из Узбекистана, Таджикистана, например, поехать в хадж довольно сложно. Это некая церемония, достаточно затратная», - сказал Аляутдинов.

Согласно имеющимся договоренностям с каждой страной, Саудовская Аравия выделяет каждому государству квоту на число паломников, которые могут посетить святые места в сезон хаджа, в зависимости от количества населения. На каждый миллион человек населения предоставляется квота на совершение хаджа для тысячи верующих.

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