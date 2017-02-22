Главы МИД Туркменистана и России провели встречу в Москве

CA-NEWS (TM) - Глава МИД РФ Сергей Лавров в Москве провел встречу со своим коллегой из Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщает РИА Новости.

Перед началом переговоров Лавров и Мередов обменялись рукопожатием, воздержавшись от комментариев для прессы.

Как сообщает ТАСС, министры иностранных дел России и Туркмении подписали программу межмидовского сотрудничества двух стран на 2017 год. Далее встреча глав ведомств прошла за закрытыми дверями.

Мередов прибыл в Москву с официальным визитом. Он стал первым представителем руководства Туркмении, который посетит Москву после переизбрания на третий срок президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Мередов также примет участие в заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству двух стран.