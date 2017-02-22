Главы МИД Туркменистана и России провели встречу в Москве
- Туркменистан, политика
- 10:39, 22 февраля 2017
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CA-NEWS (TM) - Глава МИД РФ Сергей Лавров в Москве провел встречу со своим коллегой из Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщает РИА Новости.
Перед началом переговоров Лавров и Мередов обменялись рукопожатием, воздержавшись от комментариев для прессы.
Как сообщает ТАСС, министры иностранных дел России и Туркмении подписали программу межмидовского сотрудничества двух стран на 2017 год. Далее встреча глав ведомств прошла за закрытыми дверями.
Мередов прибыл в Москву с официальным визитом. Он стал первым представителем руководства Туркмении, который посетит Москву после переизбрания на третий срок президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Мередов также примет участие в заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству двух стран.
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