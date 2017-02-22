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  22 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Тюменские ученые планируют изучать клещей вместе с коллегами из Монголии
CA-NEWS (MNG) - Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) планируют совместно с коллегами из Монголии работать в исследовании клещей. По словам ученых, в дальнейшем исследования позволят провести мониторинг биологического разнообразия разных точек планеты, поскольку из-за глобального изменения климата происходят изменения почв, флоры и фауны, сообщает ТАССсо ссылкой на пресс-службу вуза.

"ТюмГУ расширяет сотрудничество с ведущим университетом Монголии: в университете побывал с рабочим визитом директор Института искусств и наук Монгольского государственного университета профессор, доктор биологических наук Бадамдорджийн Баяртогтох - известный специалист в области почвенной акарологии (раздел зоологии беспозвоночных, изучающий клещей - ред.). Профессор Баяртогтох обсудил перспективы совместных исследований, в том числе по грантам ведущих международных и российских федеральных фондов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что монгольский ученый высоко оценил достижения ТюмГУ, отметил современную научную базу, что делает перспективным направление для обучения и научно- исследовательских стажировок в лабораториях ТюмГУ магистрантов и аспирантов из Монголии. "В настоящее время в ТюмГУ на подготовительном отделении и бакалавриате проходят обучение четыре студента из Монголии", - уточнили в вузе.

 

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