Тюменские ученые планируют изучать клещей вместе с коллегами из Монголии

"ТюмГУ расширяет сотрудничество с ведущим университетом Монголии: в университете побывал с рабочим визитом директор Института искусств и наук Монгольского государственного университета профессор, доктор биологических наук Бадамдорджийн Баяртогтох - известный специалист в области почвенной акарологии (раздел зоологии беспозвоночных, изучающий клещей - ред.). Профессор Баяртогтох обсудил перспективы совместных исследований, в том числе по грантам ведущих международных и российских федеральных фондов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что монгольский ученый высоко оценил достижения ТюмГУ, отметил современную научную базу, что делает перспективным направление для обучения и научно- исследовательских стажировок в лабораториях ТюмГУ магистрантов и аспирантов из Монголии. "В настоящее время в ТюмГУ на подготовительном отделении и бакалавриате проходят обучение четыре студента из Монголии", - уточнили в вузе.
|кто есть кто
|Джумакадыров Темир Курмангазиевич
секретарь Совета безопасности КР
|Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР
|Токтогулов Кылычбек
первый заместитель Генерального прокурора КР