Слабая Центральная Азия угрожает стабильности в России и Китае, - эксперт

CA-NEWS (TM) - Слабая Центральная Азия представляет угрозу и большую проблему для стабильности России и Китая, чьи крупные проекты напрямую зависят от ситуации в регионе, заявил заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин в ходе круглого стола «От Туркестана к Центральной Азии: политическое будущее региона», организованного МГУ им. Ломоносова.

«Страны Центральной Азии не теряют свой значимости для России и Китая, так как слабая Центральная Азия является вызовом и большой проблемой для стабильности наших государств, для стабильности проектов, которые продвигают наши страны, интеграционных процессов», - цитирует его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что для реализации, примеру, китайской инициативы «Шелкового пути» необходима если не единая Центральная Азия, то хотя бы регион, где нет никаких конфликтов. «И Китай, и Россия на сегодняшний день не могут снизить активность своего внимания к тем процессам, которые происходят в центральноазиатском регионе», - добавил аналитик.

Он также коснулся значения Центральной Азии для Запада, отметив, что «еще до победы Дональда Трампа на выборах президента США было понятно, что в случае победы республиканцев центральноазиатским государствам внимание будет уделяться, что называется, по остаточному принципу».

«Понятно, что полностью Запад не отвернется от Центральной Азии, поскольку туда вложены пусть небольшие, но все же финансовые средства», - заявил Грозин.

По мнению эксперта, Западу Центральная Азия «интересна прежде всего тем, что она расположена между Россией, Ираном и Китаем». «Поэтому в зависимости от того, какие приоритеты в отношении Тегерана, Москвы, Пекина будут приняты в конце концов новой американской администрацией, на мой взгляд, и будет зависеть та роль, которую будет играть центральноазиатская повестка дня для наших западных партнеров, будут они к ней проявлять интерес или нет», - заключил он.