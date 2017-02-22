В Минсельхозе РФ заявили о сложной ситуации по ящуру в приграничных с Китаем, Монголией и Казахстаном районах

- Департамент ветеринарии Минсельхоза РФ заявил о сложной ситуации по ящуру, которая сложилась в 32 субъектах, находящихся в приграничной зоне с Китаем, Монголией и Казахстаном. Как сообщает ТАСС , одна из причин сложившейся ситуации - в большинстве российских территорий скот не прошел вакцинацию от ящура.

"Непростая ситуация складывается по ящуру в приграничных территориях России. Еще продолжительное время она будет наблюдаться в 32 субъектах, граничащих с Монголией, Китаем, Казахстаном. Для улучшения ситуации необходимо вести учет животных, работать с их владельцами, смежными территориями", - сказал журналистам в Екатеринбурге глава департамента ветеринарии Владимир Шевкопляс.

Шевкопляс добавил, что ряд регионов "не проводят вакцинацию против ящура". "Риски из-за этого высоки, поэтому должна проводиться работа по корректировке планов профилактики. У нас есть надежные вакцины, нужен иной подход в профилактике", - отметил он.

Кроме того, по словам главы департамента ветеринарии Минсельхоза РФ, в некоторых восточных регионах страны складывается непростая ситуация и с оспой овец, в частности в отдельных районах Забайкальского края, которые граничат с Китаем. "Когда начинаешь анализировать порядок вакцинации, то появляются неучтенные животные. В результате у нас дремлющая инфекция, а этого быть не должно", - пояснил Шевкопляс.

Он добавил, что у Минсельхоза вызывает беспокойство и ситуация с сибиреязвенными скотомогильниками в регионах. "Работа с этими скотомогильниками оставляет желать лучшего. После вспышки сибирской язвы на Ямале нужно понимать, что этот вопрос актуален для всех регионов и эта инфекционная болезнь с нами останется навсегда, так как споры язвы могут сохраняться 100 лет", - сказал Шевкопляс.

Он подчеркнул, что субъекты Федерации всколыхнула вспышка сибирской язвы на Ямале и произошли большие изменения в части организаций мероприятий.

"Да, существуют проблемы с определением принадлежности сибиреязвенных скотомогильников. Здесь предстоит большая работа земельно-кадастровому центру, муниципалитетам, так как вся земля рассечена на уровни владений. Владелец участка земли, прежде всего, отвечает за то, чтобы его территория, несущая опасность, была безопасной, и он должен взаимодействовать с региональными и муниципальными бюджетами для решения существующих проблем", - сказал Шевкопляс.