В 2018 году пенсии увеличатся на 45 процентов - Минтруда и соцзащиты Казахстана

- Три этапа повышения пенсии позволяют в 2018 году увеличить размеры выплат почти до 45 процентов по отношению к 2016 году, заявила министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова, передает Tengrinews.kz.

"Три этапа повышения пенсии позволяют нам увеличить размеры пенсий почти до 45 процентов по отношению к 2016 году. В последующие годы совокупные пенсии, получаемые гражданами из трех источников, будут увеличиваться, как и доля накопительной пенсии. И это естественно, потому что мы с вами внедрили накопительную пенсионную систему с 1998 года. В следующем году будет 20 лет, как у нас реализуется эта система, она уже дает свои результаты. Сегодня мы можем сказать, что ежегодно в ЕНПФ поступает более 600 миллиардов тенге - это почти в два раза больше, чем в 2010 году", - сообщила Дуйсенова на заседании коллегии.

Так, на первом этапе с 1 июля 2017 года размеры солидарных пенсий будут повышены на 11 процентов, дополнительно к 9 процентам, на которые были повышены с начала года. Размеры базовой пенсии будут повышены на 13 процентов дополнительно к 7 процентам (с 1 января 2017 года). В итоге повышение размера пенсии составит до 20 процентов с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсии 2016 года. Это охватит более двух миллионов человек. Сообщается, что недавним уточнением бюджета предусмотрено 80 миллиардов тенге на реализацию поручения Главы государства.

"На втором этапе с 1 января 2018 года будут повышены размеры пособий по инвалидности, по потере кормильца и базовые пенсии до 16 процентов с учетом повышения величины прожиточного минимума, так как мы с вами меняем методику определения прожиточного минимума. Это будет касаться более трех миллионов человек", - сообщила в своем докладе министр.

Третий этап повышения коснется только базовой пенсии и будет осуществлен с 1 июля 2018 года. С этого периода при начислении базовых пенсий также будет учитываться стаж работы.

Дуйсенова уточнила, что сейчас самыми активными участниками являются наемные работники - их около 5,5 миллиона человек. Если в 2013 году из самозанятых, которые были зарегистрированы в налоговых комитетах, делали отчисления в пенсионный фонд 31 процент, то в 2016 году количество выросло до 40 процентов и сумма взносов за один год составила 38,7 миллиарда тенге.

"Есть еще одна группа - непродуктивно самозанятые, о которой мы все время говорим, если эта группа не будет участвовать, то они будут получать только один вид пенсии - это базовая пенсия. С учетом того, что нас ожидает впереди больше начислений с накопительной пенсии, а не с солидарной, нам необходимо активизировать работу по вовлечению этого населения в накопительную пенсионную систему и в предстоящую систему медстрахования", - добавила Тамара Дуйсенова.

Напомним, министр предупредила, что пенсионные реформы не потребуют дополнительных документов от пенсионеров.



