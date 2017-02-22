В Таджикистане освобожден от должности замминистра финансов
- Таджикистан, экономика
- 11:33, 22 февраля 2017
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CA-NEWS (TJ) - Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 21 февраля 2017 года Латифов Умед Баротович освобождён от должности заместителя Министра финансов Республики Таджикистан, сообщает пресс-служба главы республики.
Данное постановление размещено на сайте президента Республики Таджикистан. О причинах освобождения от должности, и возможного кадрового перемещения Латифова не сообщается.
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