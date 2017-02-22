Суд Туркменистана приговорил более 30 человек, арестованных за связи с Фетхуллахом Гюленом, к длительным тюремным срокам

CA-NEWS (TM) - Суд Туркменистана приговорил более 30 человек, арестованных в октябре прошлого года, по обвинениям в причастности к организации Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвиняют в организации переворота летом 2016 года, к длительным тюремным срокам, сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык» со ссылкой на источники.

Среди них есть известные бизнесмены Ресул Атагелдыев и Довлет Атаев, получившие по 25 лет тюрьмы. Как рассказали источники, группа приговорённых Ахалским областным судом, в основном, состоит из бывших преподавателей и работников туркмено-турецких лицеев.

Ранее сообщалось о массовых арестах предпринимателей и бывших педагогов, по обвинениям в связях с организацией «Хизмет».

Очередное сообщение о судьбе арестованных в октябре прошлого года людей,за связи с турецким оппозиционным проповедником Гуленом, «Азатлыка» получил от источника в Ашхабаде ещё на прошлой неделе. 21 февраля эту информацию подтвердил другой источник, знакомый с ситуацией.

Оба источника утверждают, что Ахалский областной суд 8-9 февраля вынес приговоры, в общей сложности, более 30 лицам. Среди осуждённых, говорит собеседник, есть такие известные в Туркменистане предприниматели как Ресул Атагелдыев, Довлет Атаев, Довлет Амангелдыев.

По словам собеседника, утверждающего, что лично видел тексты нескольких приговоров, согласно которым, Атагелдыев и Атаев получили по 25 лет тюремного наказания.

«Им обоим дали по 25 лет и уже этапировали в колонию Овадандепе. Приговоры были вынесены 8-9 февраля, осудили более 30 человек, в основном это бывшие преподаватели турецких лицеев. Преподаватели получили от 12 до 18 лет. Среди них очень много, получивших увечия во время допросов. Поэтому осужденных учителей отправили в колонию Байрамали», - рассказал собеседник.

Напомним, ранее источники уже сообщали, что владелец столичных ресторанов «Мердем» и «АлпЭт» Ресул Атагелдыев и хозяин сети магазинов «А-Маркет» Довлет Атаев получили тюремные сроки. Азатлыку не удалось уточнить, с чем связаны судебные решения от 8-9 февраля, повторно ли судили предпринимателей или это было апелляционное слушание.

Источник также назвал имена нескольких других осуждённых, приговоры которых, как он утверждает, он смог просмотреть лично. «Это Довлет Амангелдыев, предприниматель, занимающийся производством мебели. Кроме этого, среди бывших преподавателей есть такие как Довлет Реджепов, Шатлык Дурдыгылычев, Батыр Атаев. Они получили по 12 лет и уже отправлены в Байрамали», - рассказал источник.

По его словам, все осужденные признаны виновными в поддержке некоей террористической группы, но в приговорах никаких названий и имён конкретных людей или организаций не приводится.