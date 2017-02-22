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  22 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане запустят новые электропоезда Ташкент-Бухара и Ташкент-Карши
CA-NEWS (UZ) - В 2017 году на направлении Ташкент-Бухара и Ташкент-Карши начнут курсировать два новых высокоскоростных электропоезда, закупленные за рубежом. Также будут электрифицированы маршруты Карши-Термез и Ургенч-Хива,

Об этом говорилось на прошедшей в Национальном пресс-центре Узбекистана пресс-конференции акционерного общества “Узбекистон темир йуллари”, посвященной итогам деятельности в 2016 году и планам на 2017 год, сообщает УзА.

В 2016 году АО “Узбекистон темир йуллари” было перевезено 68 миллионов тонн грузов и 21,1 миллиона пассажиров. Оказаны экспортные услуги на $369 миллионов.

"В прошлом году согласно инвестиционной программе было освоено более 820 миллионов долларов, - говорит главный менеджер-главный инженер АО “Узбекистон темир йуллари” Хусниддин Хосилов. - В результате реализован ряд проектов, созданы удобства для пассажиров. Так, в 2016 году сданы в эксплуатацию электрифицированная железнодорожная линия Ангрен-Пап протяженностью 123,2 километра, включая тоннель Камчик протяженностью 19,2 километра".

Организовано движение двух пассажирских поездов по маршруту Андижан-Бухара-Андижан, а также поездов по маршрутам Андижан-Ургенч-Андижан и Андижан-Москва-Андижан раз в неделю. Кроме того, за сутки по железной дороге Ангрен-Пап проезжают десятки грузовых поездов.

Возведена новая железнодорожная линия протяженностью более 140 километров между Самаркандом и Бухарой. Выполнен ремонт отдельных участков, линия до Бухары полностью электрифицирована. В результате налажено движение высокоскоростного электропоезда “Afrosiyob” по маршруту Ташкент-Бухара-Ташкент.

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Комментарии (2)
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Нет аватара
ernyzzz
12:30, 22 февраля 2017
bolala5
Не в этой жизни, не в этой...
Нет аватара
bolala5
12:11, 22 февраля 2017
Нам бы тоже такие скоростные поезда Ош-Бишкек
кто есть кто
Джумакадыров Темир Курмангазиевич
секретарь Совета безопасности КР
Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР
Токтогулов Кылычбек
первый заместитель Генерального прокурора КР
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