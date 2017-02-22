В Узбекистане запустят новые электропоезда Ташкент-Бухара и Ташкент-Карши

- Узбекистан, общество
- 11:40, 22 февраля 2017
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- Обновлено: 11:42, 22 февраля 2017
Об этом говорилось на прошедшей в Национальном пресс-центре Узбекистана пресс-конференции акционерного общества “Узбекистон темир йуллари”, посвященной итогам деятельности в 2016 году и планам на 2017 год, сообщает УзА.
В 2016 году АО “Узбекистон темир йуллари” было перевезено 68 миллионов тонн грузов и 21,1 миллиона пассажиров. Оказаны экспортные услуги на $369 миллионов.
"В прошлом году согласно инвестиционной программе было освоено более 820 миллионов долларов, - говорит главный менеджер-главный инженер АО “Узбекистон темир йуллари” Хусниддин Хосилов. - В результате реализован ряд проектов, созданы удобства для пассажиров. Так, в 2016 году сданы в эксплуатацию электрифицированная железнодорожная линия Ангрен-Пап протяженностью 123,2 километра, включая тоннель Камчик протяженностью 19,2 километра".
Организовано движение двух пассажирских поездов по маршруту Андижан-Бухара-Андижан, а также поездов по маршрутам Андижан-Ургенч-Андижан и Андижан-Москва-Андижан раз в неделю. Кроме того, за сутки по железной дороге Ангрен-Пап проезжают десятки грузовых поездов.
Возведена новая железнодорожная линия протяженностью более 140 километров между Самаркандом и Бухарой. Выполнен ремонт отдельных участков, линия до Бухары полностью электрифицирована. В результате налажено движение высокоскоростного электропоезда “Afrosiyob” по маршруту Ташкент-Бухара-Ташкент.
|кто есть кто
|Джумакадыров Темир Курмангазиевич
секретарь Совета безопасности КР
|Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР
|Токтогулов Кылычбек
первый заместитель Генерального прокурора КР