Астана может стать площадкой для решения конфликтов в Европе
CA-NEWS (KZ) - Вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко в рамках заседания Совета Безопасности ООН предложил Астану в качестве дополнительной площадки для дипломатического разрешения конфликтов в Европе, сообщает РИА Новости.
"Позиция моей страны по конфликтам в Европе, которые, к сожалению, происходят и в которых пока нет решений, хорошо известна. Казахстан сохраняет хорошие отношения со всеми странами, участвующими в этих конфликтах… Поэтому мы считаем, что платформа Астаны может стать дополнительной независимой площадкой восстановления доверия и приверженности основополагающим принципам международного права", - сказал он.
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