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  22 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан стал крупнейшим покупателем турецкого оружия, - доклад SIPRI

CA-NEWS (TM) - За последние пять лет Туркменистан стал самым крупным покупателем оружия у Турции, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно исследованиям, Туркменистан занял 40-ю строчку в списке крупнейших импортеров основных видов вооружения. При этом 36% всего вооружения поставляется из Турции, 27% из Китая и 20% из России.

Также Туркменистан является самым крупным покупателем Турции за последние пять лет, страна осуществляет 29 процентов экспорта турецкого оружия. При этом в основном Ашхабад закупает в Турции корабли и бронетехнику, а в Китае — системы противовоздушной обороны и беспилотники.

Казахстан также вошел в этот список и находится на 36-м месте. Астана еще более зависит от Москвы, закупая 76 процентов своего оружия в России и около 7% в Испании и на Украине.

Из стран Центральной Азии в рейтинге представлен только Казахстан, который занял 36 место. Казахстан закупает 76% у России, 7% в Испании и Украине.

Крупнейшими импортерами оружия стали Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ.

Экспортерами стали США, Россия, Китай, Германия и Франция. Эти пять страны поставляют 74% всего экспортного вооружения мира.

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