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  22 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Международные правозащитники увидели «сигналы» после смены руководства Узбекистана
CA-NEWS (UZ) - В международной правозащитной организации Amnesty International отметили «сигналы» в сфере прав человека в Узбекистане после смены руководства страны, передает Росбалт.

Об этом сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в ИА «Росбалт» заместитель регионального директора организации по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. Однако, по его словам, пока рано говорить о позитивных изменениях.

«Следим внимательно за происходящим. Какие-то перемены происходят. Пока еще рано о них судить, но мы заметили разницу в том, как, в частности, власти Узбекистана отреагировали на наши публикации. Мы публиковали информацию о том, как люди насильственно возвращались, в том числе из России в Узбекистан, и там подвергались пыткам и нарушалось их право на справедливый суд. Если в прежние годы власти Узбекистана игнорировали наши публикации, в этом году они нам прислали подробное письмо. Естественно, они отрицают всю эту практику, но сам факт, что нам удосужились ответить, уже обнадеживает. Поэтому надеемся на позитивные перемены», — сказал Кривошеев.

Напомним, что в Москве 21 февраля прошла презентация Аmnesty International Годового доклада 2016/2017 по правам человека. Доклад включает в себя всесторонний анализ ситуации с правами человека в мире и обзор деятельности Amnesty International по их защите.

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