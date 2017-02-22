Глава МИД Таджикистана выразил соболезнования в связи с кончиной В.Чуркина
- Таджикистан, политика
- 12:16, 22 февраля 2017
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CA-NEWS (TJ) - Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Аслов направил письмо своему российскому коллеге Сергею Лаврову в связи с кончиной постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина.
«Таджикская сторона с чувством глубокой скорби восприняла печальную весть о скоропостижной кончине постоянного представителя Российской Федерации при ООН, Чрезвычайного и Полномочного посла Виталия Ивановича Чуркина, отмечается в письме.
В своем письме С.Аслов, который на протяжении многих лет работал вместе с покойным Виталием Ивановичем, характеризует его как человека с неиссякаемой энергией, энтузиазмом и огромным трудолюбием, сообщает издание Авеста.
В заключении министр иностранных дел Таджикистан выразил искренние соболезнования родным и близким В.Чуркина, посвятившего свою жизнь защите интересов своей Родины, сообщает департамент информации МИД РТ.
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