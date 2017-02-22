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  22 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Белоруссии более 50 тыс «тунеядцев» заплатили налог на сумму $7 млн

CA-NEWS (CA) - «Налог на тунеядство» уплатили 54 тыс. жителей Белоруссии, сообщает агентство Белта со ссылкой на министерство по налогам и сборам республики.

По сообщению, в бюджет страны после уплаты сборов поступило 16,3 млн. белорусских рублей (более $7,2 млн.).

Как рассказали агентству в министерстве, значительное число белорусов попросили освободить их от уплаты налога в связи с тем, что они находятся за границей, а потому не должны платить сбор. Такие обращения поступали в местные органы власти через интернет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества» в апреле 2015 года. Неработающие граждане и постоянно проживающие в стране иностранцы должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более $240). За неуплату или несвоевременную уплату налога предусмотрен штраф или арест на срок до 15 суток.

На прошлой неделе в Минске больше 2 тыс. человек вышли на акцию протеста против закона.

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