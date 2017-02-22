В Белоруссии более 50 тыс «тунеядцев» заплатили налог на сумму $7 млн

- Азия и мир, экономика
- 12:40, 22 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - «Налог на тунеядство» уплатили 54 тыс. жителей Белоруссии, сообщает агентство Белта со ссылкой на министерство по налогам и сборам республики.
По сообщению, в бюджет страны после уплаты сборов поступило 16,3 млн. белорусских рублей (более $7,2 млн.).
Как рассказали агентству в министерстве, значительное число белорусов попросили освободить их от уплаты налога в связи с тем, что они находятся за границей, а потому не должны платить сбор. Такие обращения поступали в местные органы власти через интернет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества» в апреле 2015 года. Неработающие граждане и постоянно проживающие в стране иностранцы должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более $240). За неуплату или несвоевременную уплату налога предусмотрен штраф или арест на срок до 15 суток.
На прошлой неделе в Минске больше 2 тыс. человек вышли на акцию протеста против закона.
|кто есть кто
|Джумакадыров Темир Курмангазиевич
секретарь Совета безопасности КР
|Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР
|Токтогулов Кылычбек
первый заместитель Генерального прокурора КР