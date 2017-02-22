Автомобили казахстанской сборки начали регулярно поставлять в Китай

CA-NEWS (KZ) - Автомобили LADA 4x4 казахстанской сборки начали регулярно поставлять в Китай, сообщает Sputnik - Казахстан со ссылкой на пресс-службу группы компаний "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО".

Как отметили в компании, первые пилотные партии были поставлены в КНР в январе 2017 года на автовозах. Теперь компания начала отправлять свои авто по железной дороге.

"Первые вагоны с надписью "Қазақстанда жасалған. Сделано в Казахстане" доставят на рынок КНР 120 внедорожников LADA 4x4. Это первый успешный опыт освоения рынка Китая, предпринятый предприятиями казахстанского автопрома", — отмечается в сообщении.

Как отмечают в компании, авторынок Китая – один из самых закрытых. Импорт на территорию страны ограничен высокими заградительными пошлинами – с пересечением границы автомобили прибавляют в цене две трети стоимости. Плюс административные барьеры. Однако, как подчеркивается в сообщении, даже с учетом уплаты таможенного тарифа продукция "АЗИЯ АВТО" под брендом LADA пользуется спросом на рынке КНР. Порядка 800 машин пересекут границу Поднебесной в течение второго квартала, а общий потенциал заводского экспорта на территорию Китая в 2017 году оценивается в 3 500 автомобилей.

Транспортировка автомобилей осуществляется силами собственного логистического парка "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО", насчитывающего 320 железнодорожных вагонов и 37 автовозов.

Казахстанский автосборочный завод АО "АЗИЯ АВТО" – крупнейший производитель легковых автомобилей в Казахстане. Основан в 2002 году. Технологическими партнерами завода выступают ведущие мировые концерны: ОАО "АВТОВАЗ", Volkswagen AG, General Motors и KIA Motors. Производственная мощность: 60 тысяч автомобилей в год. На мощностях АО "АЗИЯ АВТО" в Усть-Каменогорске выпускаются автомобили марок Skoda (Octavia, Rapid, Superb, Yeti), Chevrolet (Aveo, Captiva, Cruze, Malibu, Orlando, Tracker), LADA (4x4, Granta, Kalina, Vesta, XRay, Largus), KIA (Carens, Carnival, Cee’d, Cerato, Cadenza, Optima, Mohave, Picanto, Pro Cee’d, Quoris, Rio, Sorento, Soul, Sportage).