Казахстан и наш президент напрямую участвовали в стабилизации ситуации в Кыргызстане в 2010 году, - глава Комитета парламента РК

CA-NEWS (KZ) - Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента (нижней палаты) Казахстана Маулен Ашибаев прокомментировал заявление Алмазбека Атамбаева о том, что Казахстан предпринимает действия в ущерб интересам Кыргызстана, передает Tengrinews.kz.

"Делать какие-то заявления о том, что Казахстан предпринимает действия в ущерб интересам Кыргызстана - необоснованно. Такого рода заявления мы не можем принять. И в этой связи Министерство иностранных дел направило ноту кыргызской стороне и подняло вопросы о некорректности подобных высказываний и обвинений Казахстана в каких-то блокадах. Мы уверены, что наши дальнейшие отношения будут развиваться конструктивно, так как сегодня у нас есть совместные интересы. Мы являемся братскими народами. Казахстан всегда поддерживал Кыргызстан", - сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

По его словам, Казахстан способствовал стабилизации обстановки в соседнем государстве.

"Упоминается 2010 год. В этом году в Кыргызстане имел место политический кризис, когда стояла реальная угроза дестабилизации этого государства. Казахстан и наш президент напрямую участвовали в стабилизации ситуации в этой стране. Казахстан в 2010 году был председателем ОБСЕ и, используя каналы ОБСЕ, двусторонний формат взаимоотношений, Казахстан способствовал стабилизации ситуации в Кыргызстане.

Также Казахстан оказал большую гуманитарную помощь Кыргызстану: и продовольствием, и топливом. Все эти годы мы тесно сотрудничаем с Кыргызстаном, у нас очень плотные человеческие взаимоотношения. В этих условиях разговор о том, что Казахстан каким-то образом негативно влияет на ситуацию в Кыргызстане, являются необоснованными и некорректными и не отражает реального положения дел в наших взаимоотношениях.", - добавил он.

Ашимбаев предположил, что причиной заявление Атамбаева в эфире телеканала Euronews могли быть внутриполитические соображения президента Кыргызстана.

"Причиной такого рода заявлений кыргызского президента, который является высшим должностным избираемым лицом этого государства, явились, видимо, какие-то конъюнктурные, внутриполитические соображения. Какие соображения, с чем они связаны, здесь сказать нам достаточно сложно. Видимо, идет какая-та политическая борьба внутри, идут взаимоотношения между политическими силами. В этих условиях используя этот фактор, нагнетая обстановку, возможно, кыргызский президент хочет достичь каких-то внутриполитических целей. Но в тоже время мы должны сказать, что международная политика, взаимоотношения между странами не должны являться предметом каких конъюнктурных заявлений, так как эти отношения касаются национальных интересов наших государств. Такие заявления, конечно, неблагоприятно сказываются на наших отношениях", - отметил депутат.

Мажилисмен подчеркнул, что Казахстан будет и дальше активно развивать конструктивные отношения с Кыргызстаном.

"Мы будем поддерживать все совместные проекты. Мы будем создавать условия для передвижения граждан между двумя государствами, будем развивать трансграничные направления сотрудничества. Мы уверены, что отношения между нашими странами будут развиваться конструктивно и в интересах наших государств", - заключил Маулен Ашибаев.



