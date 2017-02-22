В Монголии началась реализация программы «Дар долголетия»

CA-NEWS (MNG) - В Монголии началась реализация правительственной программы «Насны хишиг» (Дар долголетия), сообщает Монцамэ.

В рамках данной программы правительство предоставляет людям пенсионного возраста финансовую поддержку в виде пособия в соответствии с новой редакцией закона «О социальной защите пожилых людей», что вступило в силу с 1-го января 2017 года.

Для реализации программы в госбюджет 2017 года были отражены средства на сумму 20,5 млрд. тугриков ($8,2 млн.).

В среду, 21 февраля, Управление по вопросам труда и социальной поддержки перечислило эти средства на счета трех коммерческих банков. В связи с этим представители коммерческих банков сообщают, что с 22 февраля по плану начнётся выдача денежных средств пожилым гражданам.